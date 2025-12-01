Previsioni Meteo Gela del 2 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 2 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si appresta a vivere una giornata di inizio dicembre con un clima variegato che promette di sorprendere. Le previsioni meteo indicano un susseguirsi di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Prepariamoci a scoprire nel dettaglio cosa ci riserverà il cielo di domani.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte si aprirà con un cielo completamente coperto, rendendo l'atmosfera piuttosto grigia. La temperatura si aggirerà attorno agli 11,25°C, con un'umidità del 66%. Il vento soffierà leggermente da nord-est a una velocità di 2,68 m/s, con raffiche fino a 2,38 m/s.

Prima mattina: All'alba, le nubi continueranno a dominare il cielo, mantenendo il trend della notte. La temperatura salirà a 13,52°C, ancora con un'umidità del 66%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 3,45 m/s da nord-est.

Mattina: Il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura si assesterà sui 13,32°C, mentre l'umidità salirà al 68%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, toccando i 3,78 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Mezza mattinata: Finalmente, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a qualche raggio di sole. La temperatura salirà a 16,04°C, con un'umidità in calo al 60%. Il vento diminuirà di intensità, spirando a 2,06 m/s da est.

Mezzogiorno: Le nuvole sparse caratterizzeranno il cielo di mezzogiorno, mentre la temperatura raggiungerà un piacevole 17,38°C. L'umidità sarà al 63%, e il vento avrà una leggera brezza da sud a 1,93 m/s.

Primo pomeriggio: Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con temperature stabili attorno ai 17,42°C. L'umidità si attesterà al 68%, e il vento sarà quasi assente, con una velocità di 0,77 m/s da sud.

Tardo pomeriggio: Verso la serata, il cielo si libererà completamente dalle nubi, regalando un cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 16,21°C, con un'umidità al 71%. Il vento riprenderà da nord-est a 1,82 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo limpido e una temperatura di 14,89°C. L'umidità si manterrà al 73%, mentre il vento soffierà a 2,49 m/s da nord-est, rendendo l'atmosfera fresca e piacevole.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un inizio nuvoloso, con cieli coperti durante la notte e le prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della giornata, le nubi si diraderanno progressivamente, regalando qualche sprazzo di sole. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con un picco di 17,42°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà generalmente debole, variando leggermente in intensità e direzione nel corso della giornata. Complessivamente, una giornata che si preannuncia piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto.