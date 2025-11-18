Previsioni Meteo Gela del 19 novembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 19 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, una città che si affaccia sul Mediterraneo, è nota per il suo clima mite e soleggiato. Tuttavia, le previsioni per domani riservano qualche sorpresa. Dalle prime ore della notte fino a sera, il meteo potrebbe influenzare i piani di chi vive e lavora nella zona. Continuate a leggere per scoprire i dettagli delle previsioni orarie per la giornata del 19 novembre 2025.

Dettaglio delle Previsioni Orarie

Notte: La giornata a Gela inizia sotto un cielo coperto, con pioggia leggera che bagnerà la città. Le temperature si aggireranno intorno ai 17,05°C, con un'umidità dell'82%. La probabilità di precipitazioni è alta, al 99%, con 1,08 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà leggermente da nord a 2,09 m/s.

Prima mattina: Le condizioni meteo restano invariate, con pioggia leggera e nuvole dense. La temperatura salirà lievemente a 17,35°C, mentre l'umidità scenderà al 78%. La probabilità di pioggia diminuisce leggermente all'85%, con 0,48 mm di precipitazioni attese. Il vento continua a soffiare da nord a una velocità di 2,14 m/s.

Mattina: Finalmente, le piogge cessano, e sebbene il cielo resti coperto, la probabilità di precipitazioni scende drasticamente al 24%. La temperatura sale a 17,59°C, con l'umidità al 75%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da nord-ovest a 3,06 m/s.

Mezza mattinata: Continuano le nubi, ma senza pioggia. Le temperature aumentano ulteriormente, raggiungendo i 18,36°C. L'umidità cala al 67%, e il vento si calma, soffiando a 1,77 m/s da sud-ovest.

Mezzogiorno: Le nubi persistono, ma il clima si mantiene asciutto. La temperatura si porta a 18,86°C, con un'umidità del 61%. Il vento torna a provenire da nord, con una leggera brezza di 1,95 m/s.

Primo pomeriggio: Nonostante il cielo coperto, le condizioni restano stabili con temperature intorno ai 18,92°C e un'umidità del 62%. Il vento cambia nuovamente direzione, soffiando da ovest a 4,38 m/s.

Tardo pomeriggio: Il cielo rimane coperto, ma senza precipitazioni previste. La temperatura si mantiene costante a 18,55°C, mentre l'umidità scende al 61%. Il vento, ora proveniente da nord-est, si fa appena percettibile a 1,3 m/s.

Sera: Le nubi cominciano a diradarsi leggermente, con la probabilità di pioggia che scende all'8%. La temperatura è prevista a 18,06°C, con un'umidità del 65%. Il vento soffia da ovest a 2,47 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 19 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente nuvolose con piogge leggere durante la notte e la prima mattina. Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 19°C, con un'umidità che varierà tra il 61% e l'82%. Il vento sarà moderato, cambiando direzione nel corso della giornata. In generale, sarà una giornata grigia ma con poche piogge, lasciando spazio anche a momenti asciutti nel pomeriggio e sera. Prepararsi con un ombrello potrebbe essere una scelta saggia per chi intende uscire nelle prime ore della giornata.