Previsioni Meteo Gela del 13 dicembre 2025 | Tempo stabile o sorpresa in arrivo?

Che tempo farà domani 13 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela, tipico delle località costiere della Sicilia, offre spesso giornate miti anche nel cuore dell'inverno. Tuttavia, ogni giornata può riservare sorprese meteorologiche che vale la pena scoprire. Domani, 13 dicembre 2025, non fa eccezione: le previsioni promettono di accompagnare gli abitanti di Gela in un viaggio tra nubi e cieli sereni. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Le previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 11.42°C e un'umidità del 69%. Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, offrendo uno scenario sereno e tranquillo. La pressione atmosferica sarà di 1023 hPa con venti leggeri provenienti da nord-est, a una velocità di 2.98 m/s.

Prima mattina: Nel corso delle prime ore del giorno, la temperatura salirà a 13.09°C con un'umidità leggermente maggiore al 71%. Il cielo sarà completamente coperto, creando un'atmosfera più fresca e umida. I venti continueranno a soffiare da nord-est a 3.57 m/s.

Mattina: Verso le sei del mattino, la temperatura si stabilizzerà a 12.66°C. Le nubi sparse continueranno a coprire il cielo, con un'umidità del 77%. Il vento, lieve e costante, soffierà da nord-est a una velocità di 3.56 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la temperatura salirà a 14.86°C con un'umidità del 67%. Il cielo sarà nuovamente coperto, ma la sensazione di freschezza rimarrà piacevole. I venti caleranno leggermente, soffiando a 2.21 m/s da nord-est.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il suo picco di 16.23°C. Le nubi sparse faranno capolino tra i raggi del sole, portando un'atmosfera più luminosa. L'umidità sarà del 61% e i venti, provenienti da ovest, soffieranno a 2.49 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole farà capolino tra le poche nuvole rimaste, regalando un cielo prevalentemente sereno. La temperatura sarà di 16.17°C con un'umidità del 64%. I venti, leggeri e da ovest, soffieranno a 2.72 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 15.3°C. L'umidità aumenterà leggermente al 67%, mentre i venti, quasi assenti, soffieranno a 0.69 m/s da nord-ovest.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo limpido e una temperatura di 14.07°C. L'umidità sarà al 73%, offrendo una serata fresca e piacevole. I venti soffieranno da nord-est a 2.48 m/s, chiudendo la giornata in tranquillità.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela si preannuncia caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Inizialmente, le nubi sparse e il cielo coperto domineranno le prime ore, mentre il pomeriggio porterà cieli sereni e temperature miti. Con venti leggeri e una temperatura massima di 16.23°C, la giornata promette di essere piacevole per chi vorrà trascorrere del tempo all'aperto. In sintesi, un mix di nubi e sole accompagnerà Gela in questa giornata di dicembre, offrendo un clima ideale per godersi il paesaggio invernale siciliano.