Previsioni meteo Gela — 29 giugno 2026: caldo mattutino e brevi piovaschi pomeridiani

A Gela il 29 giugno 2026: mattinata soleggiata e temperature fino a 31°C, poi aumento dell'umidità con possibili piogge leggere nel pomeriggio.

Sarà una giornata che alterna sole e rapide variazioni locali: temperature elevate al mattino, aumento dell'umidità nel pomeriggio e la possibilità di qualche pioggia leggera a macchia di leopardo. Leggi i dettagli orari per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole, clima mite. Temperatura 24,8 °C, umidità 70%, pressione 1016 hPa. Sensazione termica pari a 25,1 °C. Vento debole da nord-nordovest a 1,2 m/s (raffiche 1,3 m/s). Visibilità 10.000 m. Condizioni stabili e in prevalenza serene.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, persistono temperature miti. Temperatura 24,8 °C, umidità 68%, pressione 1015 hPa; dew point 19,4 °C. Sensazione termica ~25,1 °C. Vento molto debole da nord a 1,1 m/s. Cielo limpido e calma notturna.

Mattina (06:00) — cielo sereno, rapido aumento termico. Temperatura 28,5 °C, umidità 62%, pressione 1016 hPa; dew point 18,8 °C. Sensazione percepita 30,5 °C. Vento leggero da nord-est a 0,8 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto ma con caldo in crescita.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, picco mattutino delle temperature. Temperatura 31,3 °C, umidità 53%, pressione 1016 hPa; dew point 17,7 °C. Sensazione termica 33,7 °C. Vento moderato da sud-ovest a 3,6 m/s (raffiche fino a 3,4 m/s). Giornata calda e secca in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, vento in aumento. Temperatura 29,3 °C, umidità 60%, pressione 1016 hPa. Sensazione 31,6 °C. Vento più sostenuto da sud a 5,5 m/s (raffiche 5,8 m/s). Ancora soleggiato ma con ventilazione che ruota dal quadrante meridionale.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile, aumento dell'umidità. Temperatura 30,2 °C, umidità 69%, pressione 1015 hPa; dew point 20,7 °C. Sensazione afosa 35,3 °C. Vento da ovest-sud-ovest a 2,9 m/s (raffiche 3,8 m/s). Precipitazione attesa 0,16 mm nelle tre ore (probabilità circa 40%). Possibili rovesci brevi e locali.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera, cielo più nuvoloso. Temperatura 26,4 °C, umidità 73%, pressione 1015 hPa; dew point 20,8 °C. Sensazione termica 26,4 °C. Vento da sud a 2,5 m/s (raffiche 2,6 m/s). Copertura nuvolosa crescente (circa 67%) e precipitazione stimata 0,17 mm nelle tre ore (probabilità ~36%). Piogge deboli e dispersi.

Sera (21:00) — nubi sparse, ritorno a condizioni più calme. Temperatura 26,3 °C, umidità 72%, pressione 1016 hPa; dew point 20,4 °C. Sensazione 26,3 °C. Vento debole da nord-est a 0,9 m/s. Riduzione dei fenomeni precipitativi e schiarite locali.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 29 giugno 2026 una giornata complessivamente calda e inizialmente soleggiata, con picco mattutino attorno a 31 °C. Nel pomeriggio aumenterà l'umidità e non si escludono brevi piogge leggere e rovesci locali (totali modesti, ordine di decimi di mm). Venti generalmente deboli, con rinforzi da sud intorno a mezzogiorno. Consigliabile valutare attività all'aperto nelle ore più fresche della mattina o della sera; attenzione alla sensazione di afa nel primo pomeriggio.