Previsioni meteo Gela - 26 maggio 2026: giornata mite con nubi variabili

A Gela il 26 maggio 2026 tempo generalmente stabile, senza precipitazioni; nubi variabili e ventilazione debole-moderata: il dettaglio orario.

La giornata del 26 maggio 2026 a Gela si presenta con tempo asciutto e temperature gradevoli; poche sorprese ma qualche variazione nella copertura nuvolosa e nella ventilazione potrebbe farsi sentire soprattutto a metà giornata. Di seguito il quadro orario per orientare spostamenti, attività all'aperto e mare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 19,5 °C. Umidità al 75%, pressione stabile sui 1025 hPa. Vento debole da NE intorno a 2,1 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità buona, circa 10 km.

Prima mattina (03:00) — Poche nuvole, minima sui 19,2 °C. Umidità scende leggermente al 72% e pressione sui 1024 hPa. Vento ancora debole da NE (~2,2 m/s), mare calmo. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Mattina (06:00) — Nubi sparse, temperatura in lieve aumento a 20,8 °C. Umidità 66% e pressione che si mantiene sui 1025 hPa. Vento molto debole da N-NE (~1,3 m/s). Condizioni asciutte e visibilità ottima.

Mezza mattinata (09:00) — Nubi sparse con soleggiamento, massima mattutina prevista intorno a 22,3 °C. Umidità in diminuzione al 59%, pressione 1025 hPa. Vento ruota da SW e aumenta a circa 3,4 m/s (raffiche fino a 2,8 m/s). Nessuna pioggia prevista (0 mm).

Mezzogiorno (12:00) — Cielo a tratti nuvoloso, temperatura intorno a 22,1 °C. Umidità risale al 67% mentre la pressione scende leggermente a 1024 hPa. Vento più sostenuto da SW con intensità media ~5,6 m/s e raffiche fino a 6,3 m/s: è il momento di maggiore ventilazione della giornata. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo coperto, lieve calo termico a 21,8 °C. Umidità 69% e pressione 1023 hPa. Vento da SW attorno a 3,5 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s. Non sono attese piogge (0 mm), ma il cielo più chiuso limiterà il sole.

Tardo pomeriggio (18:00) — Nubi sparse, temperatura in diminuzione a 20,6 °C. Umidità 74% e pressione 1023 hPa. Vento debole da Ovest-SW (~2,2 m/s). Condizioni asciutte, visibilità buona.

Sera (21:00) — Nubi sparse, intorno a 19,8 °C con umidità al 75% e pressione 1023 hPa. Vento molto debole da N/NNE (~0,7 m/s) e nessuna precipitazione prevista (0 mm). Serata tranquilla e relativamente fresca.

Riepilogo del giorno

La giornata a Gela del 26 maggio 2026 sarà generalmente asciutta e mite, con temperature tra circa 19,2 °C e 22,3 °C, umidità variabile e pressione stabile intorno ai 1023–1025 hPa. La nuvolosità passerà da cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore notturne e mattutine a un aumento delle nubi nel pomeriggio (picco di copertura alle 15:00), senza precipitazioni attese (0 mm, probabilità 0%). Il vento sarà generalmente debole-moderato, con massimi sul primo pomeriggio fino a 5,6 m/s e raffiche locali. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione al vento più sostenuto intorno a mezzogiorno.

Nota metodologica: le previsioni si basano sui modelli a scala locale per la giornata indicata; variazioni locali non possono essere completamente escluse. Rimani aggiornato con i bollettini ufficiali se prevedi attività in mare o all'aperto.