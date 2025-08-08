Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 9 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 9 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette di essere splendida per chi ama il sole e il cielo limpido. Mentre l'estate avanza, le temperature e il clima si preannunciano ideali per trascorrere del tempo all'aperto. Scopriamo insieme nel dettaglio come evolveranno le condizioni meteorologiche nel corso delle diverse ore del giorno.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: Le ore notturne a Gela inizieranno con un clima piacevolmente fresco, con una temperatura di 24.22°C. Il cielo sarà completamente sereno, offrendo una visibilità eccellente fino a 10 km. Il vento soffierà leggero da nord-est a una velocità di 1.88 m/s, con raffiche che non supereranno i 1.84 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, la temperatura salirà leggermente a 25.31°C, mentre l'umidità si assesterà intorno al 57%. Il cielo continuerà a rimanere limpido, promettendo un inizio di giornata sereno. Il vento, proveniente da nord-est, aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 2.15 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, la temperatura continuerà a salire fino a 26.65°C. L'umidità scenderà al 54%, rendendo l'aria più asciutta. Il cielo sarà ancora completamente sgombro da nuvole, offrendo una luminosità perfetta per chi ama praticare attività all'aperto. Il vento continuerà a soffiare moderatamente da nord-est.

Mezza mattinata: A metà mattina, le temperature toccheranno i 28.13°C, mentre l'umidità scenderà ulteriormente al 50%. Il vento cambierà direzione, soffiando ora da ovest a una velocità di 3.75 m/s, con raffiche fino a 4.11 m/s. Sarà un momento ideale per una passeggiata lungo la costa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 27.69°C, con un leggero aumento dell'umidità al 57%. Il cielo rimarrà sereno, mentre il vento da sud-ovest si intensificherà ulteriormente, raggiungendo i 5.6 m/s con raffiche fino a 6.12 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura sarà di 27.07°C e l'umidità salirà al 61%, creando una leggera sensazione di afa. Il vento da ovest si manterrà costante a 4.24 m/s, con raffiche fino a 5.1 m/s. Anche in questa fascia oraria il cielo sarà privo di nuvole.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura scenderà a 26.48°C e l'umidità aumenterà al 65%. Il cielo continuerà a rimanere sereno, mentre il vento da ovest si indebolirà, soffiando a 1.97 m/s con raffiche fino a 2.16 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 25.89°C e un'umidità del 67%. Il cielo sereno offrirà una magnifica vista sulle stelle, mentre il vento da est sarà leggero, a soli 0.73 m/s con raffiche che non supereranno gli 0.85 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e da temperature piacevolmente estive che oscilleranno tra i 24°C e i 28°C. Il vento, seppur presente, non risulterà particolarmente fastidioso, offrendo un clima ideale per godersi le bellezze della città. Con una visibilità perfetta lungo tutta la giornata, il meteo promette di non deludere le aspettative di chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Prepariamoci dunque a una giornata di sole e serenità, tipica del clima estivo siciliano.