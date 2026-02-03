Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 4 febbraio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela si prepara ad affrontare una giornata all'insegna di condizioni meteorologiche variegate. Mentre alcuni momenti della giornata potrebbero riservare qualche sorpresa, altri sembrano già delinearsi piuttosto chiaramente. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo per questo 4 febbraio 2026.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto, con temperature intorno ai 14.2°C e una sensazione di freschezza percepita a 13.43°C. L'umidità sarà del 67%, con un vento proveniente da est a una velocità di 6.88 m/s, accompagnato da raffiche fino a 11.97 m/s.

Prima mattina: Le condizioni non cambieranno molto nelle prime ore del mattino, quando il cielo rimarrà coperto. La temperatura salirà leggermente a 16.12°C, con un vento che si intensificherà arrivando a 9.93 m/s da sud-est. L'umidità scenderà al 60%, rendendo l'aria un po' più secca rispetto alla notte.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, una leggera pioggia potrebbe fare la sua comparsa, con precipitazioni previste di circa 0.1 mm. La temperatura si attesterà sui 15.49°C, mentre l'umidità aumenterà all'82%. Il vento, proveniente da sud-est, avrà una velocità di 7.06 m/s.

Mezza mattinata: La pioggia leggera continuerà a bagnare Gela, con una previsione di 1.67 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente a 13.81°C, mentre il vento soffierà più forte da ovest, a 11.14 m/s. L'umidità si manterrà alta, all'80%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il tempo continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere, con accumuli di 0.38 mm. La temperatura resterà stabile a 13.82°C, con una leggera variazione della direzione del vento, ora proveniente da ovest a 11.95 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera persisterà, ma con un'intensità ridotta (0.35 mm). La temperatura rimarrà pressoché invariata, attestandosi sui 13.86°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest a 10.45 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le precipitazioni saranno ancora presenti, con un accumulo di 0.52 mm e una temperatura di 13.48°C. L'umidità sarà al 71%, e il vento soffierà da sud-ovest a 8.08 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con cieli parzialmente nuvolosi e una leggera pioggia che potrebbe tornare a cadere, con 0.84 mm di precipitazioni previste. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 13.63°C, con un vento leggero da sud a 6.12 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cieli prevalentemente coperti e piogge leggere che si alterneranno nel corso delle ore. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 16°C, con un vento che varierà in intensità e direzione, principalmente da sud-est e ovest. Gli abitanti di Gela dovrebbero prepararsi a una giornata umida e ventosa, con la possibilità di brevi momenti di pioggia durante tutto l'arco della giornata. Si consiglia di avere sempre un ombrello a portata di mano.