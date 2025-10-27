Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 28 ottobre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente serena il 28 ottobre 2025. Le previsioni indicano una stabilità atmosferica che promette cieli limpidi e temperature piacevoli. Ma cosa ci riserva esattamente il meteo in ogni momento della giornata? Scopriamolo insieme nelle prossime righe, dove analizzeremo nel dettaglio le condizioni previste.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente sereno. L'atmosfera sarà fresca con una temperatura di 15.84°C. L'umidità si attesterà al 65% e il vento soffierà da nord-ovest a 6.67 m/s, con raffiche fino a 8.88 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Non ci saranno precipitazioni e la visibilità sarà ottima.

Prima mattina: La temperatura salirà a 17.91°C, con un leggero aumento dell'umidità al 68%. Il vento continuerà a provenire da nord-ovest, ma con una leggera diminuzione della velocità a 6.34 m/s e raffiche fino a 10.36 m/s. Il cielo rimarrà sereno e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015 hPa.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo continuerà ad essere sgombro da nubi e la temperatura si assesterà intorno ai 18.07°C. L'umidità aumenterà leggermente al 70%, mentre il vento soffierà a 6.03 m/s da nord-ovest. La pressione atmosferica salirà a 1016 hPa, garantendo una giornata stabile.

Mezza mattinata: La temperatura toccherà i 20.6°C, creando un clima piacevole. L'umidità scenderà al 56%, segno di un'aria più secca. Il vento cambierà leggermente direzione, provenendo da nord-ovest a 4.65 m/s. Saranno presenti solo poche nuvole sparse, con una copertura del cielo al 2%.

Mezzogiorno: Al picco della giornata, la temperatura raggiungerà i 21.75°C. L'umidità salirà al 62%, con il vento proveniente da ovest a 7.68 m/s. Il cielo resterà principalmente sereno, con solo l'1% di copertura nuvolosa. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si manterrà stabile a 21.71°C. L'umidità aumenterà al 67%, mentre il vento soffierà da ovest a 8.62 m/s. Il cielo continuerà ad essere chiaro e limpido, perfetto per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 20.65°C. L'umidità salirà al 71%, con il vento che si calmerà, provenendo da nord-ovest a 4.57 m/s. Il cielo rimarrà privo di nuvole, offrendo un tramonto sereno e visibilità eccellente.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 19.83°C e un'umidità del 74%. Il vento soffierà più dolcemente da est a 3.61 m/s. Il cielo sarà ancora chiaro, mantenendo la visibilità ottima e senza alcun rischio di precipitazioni.

Conclusioni meteorologiche per il 28 ottobre 2025

In sintesi, Gela vivrà una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature miti. La stabilità atmosferica, con pressioni intorno ai 1015-1019 hPa e venti moderati prevalentemente da nord-ovest, garantirà condizioni ideali per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Le temperature varieranno tra i 15.84°C della notte e i 21.75°C del mezzogiorno, senza variazioni climatiche significative. Un giorno perfetto per godersi le bellezze della città, senza doversi preoccupare di pioggia o maltempo.