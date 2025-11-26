Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 27 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a una giornata di tempo variabile, con piogge leggere che potrebbero accompagnarci lungo l'arco delle 24 ore. Se ti stai chiedendo come organizzare le tue attività e quali accorgimenti adottare, prosegui nella lettura per scoprire i dettagli delle previsioni meteo per domani, 27 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le prime ore della giornata vedranno una temperatura di 12.39°C con un'umidità del 72%. Ci sarà una leggera pioggia di 0.3 mm accompagnata da nuvole sparse, coprendo il 26% del cielo. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 5.75 m/s, con raffiche fino a 6.53 m/s.

Prima mattina: Con l'alba, le temperature saliranno leggermente a 12.57°C mentre l'umidità aumenterà al 73%. La probabilità di pioggia sarà del 49%, con precipitazioni di 0.32 mm. Le nuvole copriranno il 70% del cielo e il vento si calmerà a 3.9 m/s.

Mattina: La mattina continuerà con una temperatura di 12.55°C e un'umidità del 70%. Nonostante la probabilità di pioggia scenda al 26%, potremmo comunque ricevere 0.14 mm di precipitazioni. Il cielo sarà più coperto, con l'82% di nuvolosità, e il vento si manterrà intorno ai 3.95 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le temperature aumenteranno a 13.27°C e l'umidità scenderà al 65%. La probabilità di pioggia sarà alta, al 79%, con 0.85 mm di precipitazioni previste. Le nuvole copriranno completamente il cielo e il vento sarà leggero, a 2.68 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 14.14°C, mentre l'umidità si assesterà al 60%. La probabilità di pioggia scenderà al 70%, con precipitazioni di 0.29 mm. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso e il vento soffierà a 3.52 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le temperature saranno leggermente più basse a 13.84°C, con un'umidità del 65%. La probabilità di pioggia sarà elevata, all'85%, con precipitazioni di 0.54 mm previste. Le nuvole copriranno nuovamente il cielo e il vento aumenterà a 4.98 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le temperature saranno di 13.73°C con un'umidità del 62%. Si prevede una pioggia leggera di 0.26 mm, con una copertura nuvolosa dell'83%. Il vento soffierà a 4.62 m/s.

Sera: Infine, in serata, le temperature scenderanno a 13.19°C e l'umidità sarà del 63%. La probabilità di pioggia sarà del 53%, con precipitazioni di 0.39 mm. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso e il vento calerà a 2.95 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni di tempo variabile, con piogge leggere che si manifesteranno in diverse fasce orarie. Le temperature oscilleranno tra i 12.39°C e i 14.14°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest, con velocità variabili. La copertura nuvolosa sarà significativa, con momenti di cielo completamente coperto. In sintesi, sarà opportuno tenere a portata di mano un ombrello per affrontare al meglio questa giornata autunnale.