Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 27 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 27 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
26 novembre 2025 15:00
Meteo
Gela si prepara a una giornata di tempo variabile, con piogge leggere che potrebbero accompagnarci lungo l'arco delle 24 ore. Se ti stai chiedendo come organizzare le tue attività e quali accorgimenti adottare, prosegui nella lettura per scoprire i dettagli delle previsioni meteo per domani, 27 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le prime ore della giornata vedranno una temperatura di 12.39°C con un'umidità del 72%. Ci sarà una leggera pioggia di 0.3 mm accompagnata da nuvole sparse, coprendo il 26% del cielo. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 5.75 m/s, con raffiche fino a 6.53 m/s.

Prima mattina: Con l'alba, le temperature saliranno leggermente a 12.57°C mentre l'umidità aumenterà al 73%. La probabilità di pioggia sarà del 49%, con precipitazioni di 0.32 mm. Le nuvole copriranno il 70% del cielo e il vento si calmerà a 3.9 m/s.

Mattina: La mattina continuerà con una temperatura di 12.55°C e un'umidità del 70%. Nonostante la probabilità di pioggia scenda al 26%, potremmo comunque ricevere 0.14 mm di precipitazioni. Il cielo sarà più coperto, con l'82% di nuvolosità, e il vento si manterrà intorno ai 3.95 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le temperature aumenteranno a 13.27°C e l'umidità scenderà al 65%. La probabilità di pioggia sarà alta, al 79%, con 0.85 mm di precipitazioni previste. Le nuvole copriranno completamente il cielo e il vento sarà leggero, a 2.68 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 14.14°C, mentre l'umidità si assesterà al 60%. La probabilità di pioggia scenderà al 70%, con precipitazioni di 0.29 mm. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso e il vento soffierà a 3.52 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le temperature saranno leggermente più basse a 13.84°C, con un'umidità del 65%. La probabilità di pioggia sarà elevata, all'85%, con precipitazioni di 0.54 mm previste. Le nuvole copriranno nuovamente il cielo e il vento aumenterà a 4.98 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le temperature saranno di 13.73°C con un'umidità del 62%. Si prevede una pioggia leggera di 0.26 mm, con una copertura nuvolosa dell'83%. Il vento soffierà a 4.62 m/s.

Sera: Infine, in serata, le temperature scenderanno a 13.19°C e l'umidità sarà del 63%. La probabilità di pioggia sarà del 53%, con precipitazioni di 0.39 mm. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso e il vento calerà a 2.95 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni di tempo variabile, con piogge leggere che si manifesteranno in diverse fasce orarie. Le temperature oscilleranno tra i 12.39°C e i 14.14°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest, con velocità variabili. La copertura nuvolosa sarà significativa, con momenti di cielo completamente coperto. In sintesi, sarà opportuno tenere a portata di mano un ombrello per affrontare al meglio questa giornata autunnale.

Previsioni meteo 27 novembre 2025

00:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.4° (perc. +11.6°)
Precip. 0.3mm (prob. 21%)
Vento 5.8 O (max 6.5)
Umidità 72%
03:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +11.8°)
Precip. 0.32mm (prob. 49%)
Vento 3.9 NO (max 4.2)
Umidità 73%
06:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +12.6° (perc. +11.7°)
Precip. 0.14mm (prob. 26%)
Vento 4.0 NO (max 4.3)
Umidità 70%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.3° (perc. +12.4°)
Precip. 0.85mm (prob. 79%)
Vento 2.7 O (max 3.5)
Umidità 65%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +14.1° (perc. +13.2°)
Precip. 0.29mm (prob. 70%)
Vento 3.5 SO (max 4.4)
Umidità 60%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.8° (perc. +13.0°)
Precip. 0.54mm (prob. 85%)
Vento 5.0 O (max 5.4)
Umidità 65%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.7° (perc. +12.8°)
Precip. 0.26mm (prob. 57%)
Vento 4.6 NO (max 5.6)
Umidità 62%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.2° (perc. +12.2°)
Precip. 0.39mm (prob. 53%)
Vento 3.0 NO (max 3.8)
Umidità 63%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.3° (perc. +11.3°)
Precip. -
Vento 3.4 NO (max 4.4)
Umidità 66%
