Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 2 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 2 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 2 novembre 2025, Gela si prepara ad accogliere una giornata meteorologicamente variegata. Le previsioni indicano un'alternanza di cieli sereni e nuvolosità sparse, con una temperatura che si manterrà mite durante tutto l'arco della giornata. Ma scopriamo insieme cosa ci riserverà il tempo in dettaglio, ora dopo ora.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19.76 °C, con un'umidità del 78%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, ma la visibilità sarà buona, con una copertura nuvolosa del 33%. Il vento soffierà leggero da nord-est a 1.62 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si aprirà per lasciare spazio a un cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 19.12 °C, con un'umidità dell'80%. Il vento calerà a 1.36 m/s proveniente da nord-est.

Mattina: Con l'avanzare del mattino, le condizioni atmosferiche continueranno a migliorare. Il cielo rimarrà sereno, mentre la temperatura si stabilizzerà attorno ai 18.94 °C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo 1.73 m/s da nord.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le nubi torneranno a fare capolino, portando una copertura nuvolosa del 64%. La temperatura salirà a 20.2 °C, con un'umidità del 73%. Il vento sarà quasi impercettibile, proveniente da sud-ovest a 0.6 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 20.6 °C e un'umidità del 74%. Il vento si intensificherà leggermente, soffiando da ovest con una velocità di 2.72 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura rimarrà stabile a 20.57 °C, mentre il vento soffierà da ovest a 2.52 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il tempo rimarrà coperto. La temperatura scenderà leggermente a 20.12 °C, accompagnata da un'umidità dell'81%. Il vento, proveniente da ovest, rallenterà a 2.02 m/s.

Sera: In serata, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mantenendo un cielo completamente coperto. La temperatura si assesterà sui 19.65 °C, con un'umidità dell'82%. Il vento sarà debole, proveniente da nord-ovest con una velocità di 1.01 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata del 2 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. Si partirà con cieli sereni nelle prime ore, seguiti da una crescente copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto in serata. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra i 18.94 °C del mattino e i 20.6 °C di mezzogiorno. Il vento sarà generalmente debole, proveniente prevalentemente da nord-ovest. Nel complesso, sarà una giornata tranquilla, ideale per attività all'aperto nelle ore centrali, con la possibilità di godere di un clima mite e gradevole.