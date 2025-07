Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 18 luglio 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 18 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'estate ormai nel pieno del suo splendore, Gela si prepara a vivere una giornata all'insegna del bel tempo. Il caldo tipico della stagione non sarà un ostacolo per chi desidera godersi le bellezze della città e le sue spiagge. Ma quali sorprese riserverà il meteo ai gelesi per domani? Scopriamolo insieme nelle previsioni dettagliate per ogni fascia oraria della giornata.

Previsioni dettagliate per Gela il 18 luglio 2025

Notte: La notte inizierà sotto il segno del cielo sereno, con una temperatura di 26.47°C. L'umidità si attesterà intorno al 73%, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità di 2.1 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 2.22 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Prima mattina: All'alba, le temperature scenderanno leggermente a 25.18°C. L'umidità aumenterà al 77%, ma il cielo rimarrà sereno. Il vento cambierà leggermente direzione, provenendo da ovest-nord-ovest con una velocità ridotta a 0.84 m/s e raffiche di 1.54 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, la temperatura salirà a 26.02°C, mantenendo un'umidità del 70%. Il cielo continuerà ad essere limpido, promettendo una giornata luminosa. Il vento soffierà da est a 1.49 m/s, con raffiche di 1.69 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, ci sarà un ulteriore aumento delle temperature fino a 27.08°C. La sensazione termica, però, sarà di circa 29.08°C a causa dell'umidità del 71%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 3.68 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 4.25 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura si assesterà sui 26.86°C, con un'umidità del 74%. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa fino all'1%. Il vento, proveniente da sud-ovest, si intensificherà a 4.54 m/s con raffiche di 4.74 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con una temperatura di 26.82°C e un'umidità del 72%. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 3.06 m/s, con raffiche fino a 3.56 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà prevalentemente sereno.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura si manterrà sui 26.55°C, con un'umidità del 75%. Il vento sarà debole, provenendo da sud a 1.01 m/s, con raffiche di 0.95 m/s. Il cielo sarà sereno, offrendo una visibilità perfetta per godersi il tramonto.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 26.03°C e un'umidità del 78%. Il vento, cambiando direzione, soffierà da est a una velocità di 0.54 m/s, con raffiche di 0.58 m/s. Anche la sera sarà caratterizzata da un cielo sereno, ideale per una passeggiata sotto le stelle.

Conclusioni sulle condizioni meteo di Gela

In sintesi, la giornata del 18 luglio 2025 a Gela sarà all'insegna del bel tempo, con un cielo sereno che accompagnerà tutte le fasce orarie. Le temperature saranno piacevoli, oscillando tra i 25°C e i 27°C, con una sensazione termica che potrebbe risultare leggermente più alta a causa dell'umidità. Il vento sarà generalmente debole, con qualche raffica più intensa nella tarda mattinata e a mezzogiorno. Una giornata ideale per godersi le bellezze della città e del suo mare!