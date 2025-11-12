Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 13 novembre 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 13 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le giornate di novembre possono riservare sorprese meteorologiche, ma una cosa è certa: chi vive a Gela può aspettarsi una giornata piuttosto speciale domani. Che tu stia pianificando una passeggiata lungo la costa o una giornata di relax in casa, le previsioni meteo per il 13 novembre 2025 promettono condizioni da non perdere di vista. Scopriamo insieme, ora dopo ora, cosa ci riserva il cielo.

Previsioni Dettagliate per Gela: Ora per Ora

Notte: Le prime ore del giorno si apriranno con un cielo completamente sgombro da nuvole e una temperatura di 13.65°C. L'aria sarà abbastanza umida, con un tasso di umidità del 79%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa. Il vento soffierà leggero da nord-est a una velocità di 2.63 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 2.26 m/s.

Prima mattina: Il cielo sereno continuerà a dominare anche nelle prime ore del mattino. La temperatura salirà a 15.64°C, mentre l'umidità scenderà leggermente al 75%. Il vento, proveniente da nord, calerà d'intensità a 1.73 m/s con raffiche di 1.35 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il clima si manterrà piacevolmente fresco, con una temperatura di 15.33°C. L'umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1026 hPa. Il vento soffierà da nord-est a 1.94 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il cielo sarà ancora limpido, permettendo al sole di splendere in tutto il suo splendore. La temperatura aumenterà a 17.38°C, con un'umidità del 66%. Il vento sarà pressoché assente, con una velocità di appena 0.88 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro raggiungerà i 18.67°C, rendendo il clima perfetto per attività all'aperto. L'umidità sarà al 67% e il vento soffierà da ovest a 2.57 m/s, con raffiche di 2.46 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con una temperatura di 18.62°C. L'umidità salirà leggermente al 73%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 2.65 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo sereno sarà ancora protagonista con una temperatura che scenderà a 18.04°C. L'umidità sarà del 77%, e il vento soffierà da ovest a 1.99 m/s.

Sera: Infine, la sera porterà con sé un clima tranquillo, con un cielo sempre limpido e una temperatura di 17.51°C. L'umidità si manterrà al 77% e il vento soffierà ancora leggermente da nord a 1.14 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani, 13 novembre 2025, a Gela si preannuncia all'insegna del bel tempo. Con cieli sempre sereni e temperature che oscillano tra i 13.65°C e i 18.67°C, sarà un giorno perfetto per godersi l'aria aperta. Il vento sarà leggero per tutta la giornata, contribuendo a rendere l'atmosfera ancora più piacevole. Con queste condizioni, Gela si prepara a vivere un giorno di pieno autunno, con un clima che invita a uscire e apprezzare le bellezze della città.