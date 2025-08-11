Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 12 agosto 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 12 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela si prepara a offrire una giornata memorabile: cielo sereno e brezze leggere accompagneranno chi vorrà godersi il sole e il mare. Le previsioni meteo suggeriscono una serie di cambiamenti delicati nel corso delle ore, mantenendo sempre un quadro di assoluta serenità. Scopriamo insieme i dettagli di una giornata che promette di essere perfetta.

Previsioni dettagliate per la giornata del 12 agosto 2025

Notte: La temperatura iniziale della giornata si attesterà sui 25.96°C con un'umidità del 61%. Il cielo sarà completamente sereno, offrendo una visibilità ideale di 10 km. Il vento soffierà leggero da nord-est a 1.26 m/s, rendendo la notte piacevolmente fresca.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, la temperatura salirà leggermente a 26.06°C, mentre l'umidità scenderà al 56%. Il cielo rimarrà privo di nuvole, con il vento che aumenterà leggermente di intensità a 1.65 m/s, mantenendo una direzione nord-est.

Mattina: Durante le prime ore del mattino, il termometro segnerà 26.96°C, con l'umidità che calerà ulteriormente al 54%. Il clima sarà ancora sereno, con un vento quasi impercettibile di 0.89 m/s proveniente da nord-est.

Mezza mattinata: A metà mattina, la temperatura salirà a 28.22°C e l'umidità scenderà al 48%. Il cielo resterà limpido, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 2.81 m/s, creando una lieve brezza marina.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, si raggiungerà una temperatura di 28.13°C con un'umidità in aumento al 57%. La serenità del cielo continuerà a dominare, mentre il vento da sud-ovest si intensificherà fino a 4.5 m/s, garantendo un piacevole refrigerio.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà lievemente a 27.55°C, ma l'umidità salirà al 64%. Il cielo rimarrà sgombro da nuvole, con il vento che calerà a 3.28 m/s, sempre provenendo da sud-ovest.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tardo pomeriggio, la temperatura si abbasserà a 26.16°C e l'umidità aumenterà al 70%. Il cielo resterà sereno, mentre il vento da ovest si attenuerà a 1.41 m/s, mantenendo un'atmosfera tranquilla.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 26.24°C e un'umidità del 66%, sotto un cielo ancora limpido. Il vento si orienterà nuovamente a nord-est con una velocità di 0.9 m/s, accompagnando dolcemente la serata.

Riepilogo delle condizioni meteo del 12 agosto 2025

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno per tutta la sua durata, con temperature piacevoli che oscilleranno tra i 25.96°C e i 28.22°C. L'umidità varierà tra il 48% e il 70%, senza mai compromettere il comfort generale. I venti, seppur leggeri, offriranno un refrigerio costante, provenendo principalmente da nord-est al mattino e da sud-ovest nel corso della giornata. Nel complesso, si prospetta una giornata ideale per attività all'aperto, grazie a condizioni climatiche ottimali e a una visibilità perfetta.