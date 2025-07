Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 11 luglio 2025 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 11 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela si prepara ad accogliere una giornata che promette di offrire condizioni meteorologiche ideali per chiunque desideri trascorrere del tempo all'aria aperta. Con il bel tempo che sembra essere il leitmotiv, i residenti e i turisti possono aspettarsi una giornata senza la minaccia della pioggia. Ma come si evolverà il tempo nel corso delle 24 ore? Scopriamolo insieme.

Previsioni dettagliate per la giornata dell'11 luglio 2025

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente limpido, con temperature che si attesteranno attorno ai 22.79 °C. L'umidità sarà del 65%, rendendo la notte piacevolmente fresca. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 3.73 m/s, con raffiche fino a 5.34 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 22.96 °C, con un'umidità del 67%. Il cielo rimarrà sereno, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 4.38 m/s. La visibilità sarà eccellente, con condizioni ideali per una passeggiata mattutina.

Mattina: Con l'arrivo del sole, la temperatura aumenterà a 24.11 °C. L'umidità scenderà al 59%, e il vento, proveniente da nord-est, sarà più mite con una velocità di 3.16 m/s. Non ci sarà una nuvola in cielo, promettendo un inizio di giornata radioso.

Mezza mattinata: Le condizioni continueranno a migliorare, con temperature che raggiungeranno i 25.77 °C e un'umidità più bassa al 52%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sud-ovest e aumentando a 4.14 m/s. Il cielo rimarrà sereno, offrendo un perfetto preludio al pomeriggio.

Mezzogiorno: Durante le ore calde del giorno, la temperatura toccherà i 26.32 °C. L'umidità sarà al 58%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 5.42 m/s, con raffiche di 4.8 m/s. Anche in questo momento della giornata, il cielo sarà privo di nuvole.

Primo pomeriggio: Il pomeriggio inizierà con una leggera diminuzione della temperatura a 26.07 °C, ma senza cambiamenti significativi nelle condizioni generali. L'umidità rimarrà stabile al 58% e il vento, da sud-ovest, calerà a 3.89 m/s. Il sole continuerà a risplendere in un cielo quasi completamente limpido.

Tardo pomeriggio: Verso la fine della giornata, le temperature scenderanno ulteriormente a 24.95 °C. L'umidità aumenterà leggermente al 64%, mentre il vento da ovest-sud-ovest diminuirà a 2.54 m/s, rendendo l'atmosfera piacevolmente fresca. Il cielo resterà prevalentemente chiaro.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 24.26 °C e un'umidità del 65%. Il vento si ridurrà a un soffio impercettibile di 0.4 m/s da nord-ovest. Il cielo sarà ancora una volta sereno, offrendo una serata tranquilla e ideale per attività all'aperto.

Riepilogo delle previsioni per l'11 luglio 2025

In sintesi, Gela si troverà sotto un cielo sereno per l'intera giornata di domani. Le temperature oscilleranno tra i 22.79 °C e i 26.32 °C, offrendo un clima gradevole e perfetto per attività all'aperto. Il vento sarà variabile ma mai troppo forte, e non ci sarà alcuna possibilità di precipitazioni. Complessivamente, sarà una giornata ideale per godere del sole e della brezza estiva, con condizioni meteorologiche che promettono di essere perfette per tutta la durata del giorno.