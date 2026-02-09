Previsioni del Tempo Gela | Tutte le informazioni dal 10 febbraio 2026 per i prossimi giorni

Che tempo farà domani 10 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il meteo di domani a Gela promette una giornata caratterizzata da un'evoluzione dinamica delle condizioni atmosferiche, con una leggera alternanza tra nuvole sparse e momenti di cielo coperto. Un quadro che, nonostante la variabilità, lascia spazio a un clima mite tipico delle stagioni invernali siciliane.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Le prime ore della giornata vedranno un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si aggirano intorno agli 11.9°C. L'umidità sarà piuttosto alta, attestandosi all'84%, mentre il vento, proveniente da nord-ovest, soffierà a una velocità di 5.11 m/s con raffiche fino a 8.28 m/s.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, il cielo diventerà coperto, con temperature che aumenteranno leggermente a 12.1°C. Sebbene l'umidità diminuisca lievemente, si manterrà all'82%, mentre il vento si calmerà leggermente, raggiungendo i 4.53 m/s.

Mattina: A partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature stabili a 12.1°C. Il vento tornerà a intensificarsi, con una velocità di 5.98 m/s e raffiche fino a 8.73 m/s, mantenendo una direzione nord-occidentale.

Mezza mattinata: La situazione non cambierà di molto verso le 09:00, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno leggermente a 13.89°C. La sensazione di fresco sarà comunque mitigata dal vento, che soffierà a 6.29 m/s da ovest.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo si manterrà coperto, con temperature che toccheranno i 14.41°C. Il vento, proveniente da ovest, aumenterà ulteriormente a 7.92 m/s, suggerendo un'atmosfera dinamica nonostante l'assenza di precipitazioni.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole cominceranno a diradarsi leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature si assesteranno su 14.15°C, mentre il vento si attenuerà a 6.41 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, si prevede l'arrivo di una leggera pioggia con precipitazioni stimate a 0.22 mm. Le temperature scenderanno a 13.51°C, con un vento costante da ovest a 6.23 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con nubi sparse e una temperatura di 12.73°C. L'umidità si manterrà alta al 79%, mentre il vento, proveniente da nord-ovest, si calmerà ulteriormente a 3.89 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà segnata da cieli prevalentemente coperti, con momenti di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra gli 11.9°C e i 14.41°C, mantenendo un clima mite tipico del periodo. I venti, prevalentemente da ovest e nord-ovest, aumenteranno di intensità durante il giorno, per poi calmarsi in serata. La leggera pioggia prevista nel tardo pomeriggio non rappresenterà un ostacolo significativo, lasciando spazio a una serata più serena. Nel complesso, una giornata variabile ma senza eventi meteorologici estremi.