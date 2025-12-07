Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 8 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 8 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela dell'8 dicembre 2025 promettono una giornata di sorprese climatiche, con variazioni che interesseranno l'intero arco della giornata. Se sei curioso di sapere come pianificare al meglio la tua giornata, continua a leggere per un'analisi dettagliata e specifica delle condizioni atmosferiche previste.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizierà con una temperatura di 13.21°C. L'umidità sarà al 77%, mentre il cielo si presenterà con nubi sparse all'80%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 4.38 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 13.93°C. Il cielo diventerà coperto al 97%, e l'umidità aumenterà fino al 79%. Il vento diminuirà di intensità, soffiando a 3.04 m/s.

Mattina: Al mattino, il termometro segnerà 13.53°C, mentre l'umidità si manterrà al 77%. Le nuvole copriranno il cielo al 90%, con un vento leggero di 2.74 m/s proveniente da nord-est.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un miglioramento con temperature che saliranno a 15.45°C e un calo dell'umidità al 65%. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse al 36%. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 0.97 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 16.83°C. Il cielo si aprirà ulteriormente, mostrando solo poche nuvole al 21%. L'umidità sarà al 64%, mentre il vento soffierà da ovest a 2.66 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura massima della giornata sarà di 17.02°C. Il cielo diventerà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 9%. Il vento continuerà a soffiare moderato da sud-ovest a 2.61 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a scendere a 15.89°C. Il cielo presenterà poche nuvole al 13%, mentre l'umidità aumenterà al 74%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 3.2 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 14.66°C. L'umidità raggiungerà l'81%, mentre il vento soffierà leggero da est a 3.05 m/s.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata dell'8 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da una variazione considerevole delle condizioni meteo. Si partirà con un cielo coperto nella notte e prima mattina, per poi passare a cieli più aperti e soleggiati nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.21°C e i 17.02°C, garantendo un clima mite. Il vento soffierà in modo variabile ma mai troppo forte, assicurando una giornata piacevole per attività all'aperto. In generale, ci aspettiamo una giornata con poche precipitazioni e ampie schiarite, ideale per chi desidera godersi l'aria aperta.