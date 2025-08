Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 6 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 6 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche che promettono di accontentare chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Le previsioni per domani, 6 agosto 2025, indicano un cielo prevalentemente sereno con temperature piacevoli. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La giornata inizierà con un cielo completamente sereno. La temperatura si aggirerà intorno ai 21.6°C, con un'umidità del 65%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 2.84 m/s, con raffiche fino a 3.66 m/s, garantendo una notte fresca e piacevole.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà leggermente a 22.77°C. L'umidità aumenterà al 69%, mentre il vento continuerà a provenire da nord-est, riducendo leggermente la sua velocità a 2.57 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del sole, la temperatura raggiungerà i 23.71°C. Il cielo continuerà a essere sereno, e l'umidità scenderà al 62%. Il vento sarà più debole, provenendo da nord a una velocità di 1.2 m/s, con raffiche fino a 1.25 m/s.

Mezza mattinata: Verso metà mattina, il termometro segnerà 25.73°C. Le condizioni del cielo non cambieranno, rimanendo completamente limpido. L'umidità sarà del 56%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 3.27 m/s, con raffiche fino a 3.25 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le temperature raggiungeranno i 26.11°C. L'umidità aumenterà leggermente al 63%, ma il cielo resterà sereno. Il vento proveniente da sud-ovest si intensificherà a 6.74 m/s, con raffiche fino a 7.09 m/s, offrendo un po' di frescura.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 25.91°C, con un'umidità del 64%. Il vento da sud-ovest continuerà a soffiare a 6.1 m/s, con raffiche di 6.87 m/s, mantenendo il cielo limpido e sereno.

Tardo pomeriggio: Con l'approssimarsi della sera, la temperatura calerà a 24.8°C. L'umidità aumenterà al 76%, ma il cielo rimarrà privo di nuvole. Il vento si sposterà a sud a 3.69 m/s, con raffiche di 4.85 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 24.02°C e un'umidità del 77%. Il cielo si manterrà pressoché sereno, con solo il 2% di copertura nuvolosa. Il vento soffierà da sud-est a 2.32 m/s, con raffiche fino a 2.01 m/s, garantendo una serata tranquilla.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 6 agosto 2025 a Gela sarà dominata da condizioni di cielo sereno, con temperature che varieranno tra i 21.6°C e i 26.11°C. Il vento, prevalentemente da sud-ovest, raggiungerà raffiche fino a 7.09 m/s. L'umidità si manterrà tra il 56% e il 77%, garantendo un clima confortevole e ideale per attività all'aperto. In sintesi, una giornata perfetta per godersi il sole e le bellezze naturali della zona.