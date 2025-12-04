Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 5 dicembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 5 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 5 dicembre 2025, Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica con diversi cambiamenti e qualche sorpresa. Le condizioni atmosferiche varieranno nelle diverse fasce orarie, alternando momenti di pioggia a schiarite, con temperature comunque relativamente miti per la stagione. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cosa aspettarvi durante l'intero arco della giornata.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Durante le ore notturne, le temperature si manterranno sui 12.76°C, con una lieve sensazione di fresco percepita di 11.95°C. Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 42%. La visibilità sarà ottima, con venti provenienti da ovest-nordovest a 5.45 m/s e raffiche fino a 7.31 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 13.27°C, con un aumento dell'umidità al 76%. Si prevedono piogge leggere di circa 0.17 mm, accompagnate da venti più intensi, fino a 6.16 m/s. La copertura nuvolosa sarà minima al 5%.

Mattina: La mattinata continuerà con una probabilità di pioggia aumentata all'84%, con precipitazioni di 1.31 mm. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 13.42°C e il vento soffierà a 6.05 m/s. Il cielo vedrà un incremento della copertura nuvolosa al 22%.

Mezza mattinata: A metà mattina, le piogge continueranno, accumulando altri 1.21 mm di precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 14.3°C, sentita come 13.61°C. I venti si calmeranno un po' con una velocità di 4.55 m/s, ma la copertura nuvolosa sarà più marcata all'81%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia si farà più lieve con 0.69 mm, e la temperatura salirà a 14.78°C. L'umidità scenderà al 66%, mentre i venti saranno più deboli a 3.65 m/s. La copertura nuvolosa si manterrà alta al 78%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni miglioreranno con l'assenza di precipitazioni e una temperatura che raggiungerà il picco di 15.31°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto al 97%, con venti leggeri a 3.43 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le temperature scenderanno a 14.45°C, con una sensazione percepita di 13.67°C. Il cielo sarà parzialmente coperto con nubi sparse (73% di copertura). I venti soffieranno a 4.89 m/s, con raffiche fino a 5.83 m/s.

Sera: La serata vedrà un ulteriore calo delle temperature a 13.58°C, mentre i venti da nord-ovest si faranno sentire a 4.97 m/s. Il cielo continuerà ad essere parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 57%.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, il 5 dicembre 2025 a Gela sarà caratterizzato da un'alternanza di piogge leggere e cieli coperti. Le temperature oscilleranno tra i 12.76°C e i 15.31°C, con una sensazione termica leggermente inferiore al mattino e la possibilità di piogge più intense nelle prime ore della giornata. I venti soffieranno prevalentemente da nord-ovest, con una velocità media intorno ai 5 m/s. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello, soprattutto durante le ore mattutine, e di godere delle temperature miti per questo periodo dell'anno.