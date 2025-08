Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 5 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 5 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le giornate estive a Gela ci hanno abituato a un mix di sole e brezza marina, ma cosa ci riserva il meteo per domani, 5 agosto 2025? Le previsioni sembrano promettere una giornata interessante, con variazioni climatiche che potrebbero sorprendere tanto gli amanti del mare quanto chi preferisce passeggiare all'ombra dei suoi vicoli storici. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci nelle diverse fasce orarie della giornata.

Le previsioni dettagliate per la giornata del 5 agosto 2025

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 21.65°C accompagnata da poche nuvole nel cielo. L'umidità si attesta al 64%, mentre il vento soffia da nord-ovest a una velocità di 3.56 m/s, con raffiche che raggiungono i 4.23 m/s. La pressione atmosferica è di 1017 hPa, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo si copre completamente, con una temperatura che sale leggermente a 22.64°C. L'umidità aumenta al 67%, mentre il vento cambia direzione provenendo da nord a 2.51 m/s. La pressione rimane stabile a 1017 hPa.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le nubi si diradano lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si alza a 23.28°C, e l'umidità si riduce al 62%. Il vento, ora proveniente da nord, rallenta a 1.81 m/s. La pressione atmosferica si mantiene a 1017 hPa.

Mezza mattinata: Verso la tarda mattinata, la temperatura raggiunge i 25.2°C. Le nubi continuano a essere presenti, ma lasciano spazi di cielo più sereno. Il vento soffia da sud-ovest a 3.43 m/s e l'umidità scende al 56% con una pressione di 1018 hPa.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, la temperatura aumenta a 25.54°C e le nubi si infittiscono. Il vento rinforza, soffiando da sud-ovest a 6.03 m/s, con raffiche fino a 5.8 m/s. L'umidità cresce leggermente al 59%, mentre la pressione torna a 1017 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio si registrano nubi sparse con una temperatura di 25.8°C. L'umidità sale al 65%, e il vento da sud-ovest raggiunge i 6.33 m/s, con raffiche di 6.8 m/s. La pressione si abbassa a 1016 hPa.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura scende a 24.69°C, mentre il cielo si presenta con poche nuvole. L'umidità aumenta al 76%, e il vento, proveniente da sud, rallenta a 3.09 m/s. La pressione si attesta a 1015 hPa.

Sera: La giornata si conclude con un cielo sereno e una temperatura di 24.27°C. L'umidità si stabilizza al 71%, e il vento, proveniente da est, soffia a una velocità di 2.87 m/s. La pressione torna a 1016 hPa, rendendo la serata piacevole.

Riepilogo delle previsioni per il 5 agosto 2025

La giornata di domani a Gela si prospetta variegata, con temperature che oscillano tra i 21.65°C e i 25.8°C. Le condizioni meteo alternano momenti di cielo coperto a spazi sereni, mentre il vento, pur variando la sua intensità e direzione, non dovrebbe creare disagi significativi. La pressione atmosferica si mantiene stabile per tutta la giornata, garantendo un clima complessivamente gradevole. Gli abitanti di Gela possono quindi aspettarsi un 5 agosto all'insegna di nubi sparse e temperature estive, ideali per godersi le bellezze della città.