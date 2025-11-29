Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 30 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 30 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la cittadina di Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante. Le condizioni atmosferiche promettono di offrire un mix di temperature fresche e cielo sereno, rendendo l'ultimo giorno di novembre particolarmente piacevole. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo sereno e una temperatura di 9.77°C, che si percepirà come 7.64°C a causa di un vento che soffia da nord-ovest a 4.17 m/s. L'umidità è piuttosto bassa, al 68%, e il cielo è quasi completamente libero da nuvole, con una copertura del 2%.

Prima mattina: Il cielo rimane sereno con una temperatura che sale a 12.49°C, mentre il vento si attenua leggermente con una velocità di 3.25 m/s proveniente da nord-ovest. L'umidità aumenta al 72%, ma le condizioni restano asciutte e piacevoli.

Mattina: Con l'arrivo dell'alba, il cielo continua a essere chiaro e la temperatura scende leggermente a 11.53°C, con una percezione di 10.62°C. Il vento è quasi assente, con una velocità di 2.53 m/s, e il cielo è completamente libero da nuvole.

Mezza mattinata: Le condizioni restano stabili con una temperatura che sale a 13.17°C e un'umidità che si riduce al 59%. Il vento cala ulteriormente a 0.95 m/s da nord, offrendo una mattinata tranquilla e serena.

Mezzogiorno: Con il sole allo zenit, la temperatura raggiunge i 14.88°C, con un'umidità che risale al 66%. Il vento proviene da ovest con una velocità di 2.12 m/s, e il cielo è prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 7%.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimangono piacevoli con una temperatura massima di 15.52°C, e una sensazione di 14.98°C. Il vento da sud-ovest è leggero, a 2.17 m/s, e il cielo è quasi completamente sgombro di nuvole, garantendo un pomeriggio soleggiato.

Tardo pomeriggio: La temperatura si mantiene stabile a 15.39°C, con un'umidità del 70%. Il vento si calma ulteriormente, soffiando a 0.82 m/s da ovest, mentre il cielo resta principalmente sereno con una copertura nuvolosa dell'8%.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 14.28°C e un'umidità del 76%. Il vento torna a rinforzarsi leggermente a 2.5 m/s provenendo da nord-est, e il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa del 3%.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata del 30 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteo ideali per chi ama il cielo sereno e le temperature miti. Dalla notte alla sera, il cielo rimarrà prevalentemente sgombro da nuvole, con temperature che varieranno tra i 9.77°C e i 15.52°C nel corso della giornata. Il vento sarà generalmente debole, garantendo un clima confortevole per tutta la giornata. In sintesi, Gela si prepara a vivere una giornata finale di novembre sotto il segno del bel tempo.