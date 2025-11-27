Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 28 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad accogliere una giornata meteo all'insegna della tranquillità e del clima mite. Che siate amanti delle passeggiate all'aria aperta o preferiate godervi un caffè in un bar accogliente, le condizioni meteo previste per domani sembrano promettere una giornata ideale per entrambe le attività. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo nelle prossime ore.

Previsioni Orarie del Giorno

Notte: Le ore notturne a Gela saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura di circa 12.61°C. L'umidità si attesterà intorno al 65%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 4.28 m/s. La visibilità sarà ottima, con un massimo di 10.000 metri.

Prima mattina: Nella prima parte della mattina, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole nel cielo. La temperatura scenderà leggermente a 11.6°C, con un'umidità del 68%. Il vento sarà più calmo, provenendo da nord a 3.18 m/s.

Mattina: Al mattino, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 10.68°C. Si prevede un cielo con poche nuvole e una leggera brezza da nord-est di 2.3 m/s. L'umidità sarà del 69%, garantendo un'atmosfera piacevole e fresca.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che risalirà a 12.64°C. Il vento diminuirà ulteriormente, soffiando da nord-est a 1.64 m/s, mentre l'umidità si ridurrà al 62%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il sole splenderà in un cielo limpido, ideale per attività all'aria aperta. La temperatura salirà a 14.09°C, con un vento da sud-ovest a 1.22 m/s. L'umidità si manterrà stabile al 62%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una temperatura che toccherà i 14.34°C. Il vento sarà praticamente assente, provenendo da sud-est a soli 0.61 m/s. L'umidità sarà leggermente più alta, attestandosi al 63%.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una temperatura di 13.96°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 2.23 m/s, mentre l'umidità sarà del 65%, creando un'atmosfera piacevole per concludere la giornata.

Sera: Infine, la sera a Gela vedrà un cielo ancora sereno, con una temperatura di 13.22°C. Il vento sarà leggermente più forte, provenendo da nord a 2.63 m/s. L'umidità rimarrà vicino al 64%, assicurando una chiusura di giornata tranquilla.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata del 28 novembre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un clima complessivamente mite e stabile. Le temperature varieranno tra i 10.68°C e i 14.34°C, offrendo una gamma di condizioni ideali per chi ama trascorrere del tempo all'aperto. Il vento sarà generalmente debole, mentre il cielo si alternerà tra nubi sparse e condizioni di cielo sereno. Con un'umidità moderata e assenza di precipitazioni, Gela si rivela un luogo perfetto per godere di una giornata autunnale senza il rischio di maltempo.