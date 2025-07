Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 20 luglio 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 20 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si prepara ad accogliere una giornata di piena estate, dove il sole sarà il protagonista indiscusso del cielo. Senza anticipare troppo, possiamo solo dire che la città potrà godere di una situazione meteorologica piuttosto serena. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli di una giornata che promette di essere ideale per le attività all'aria aperta.

Le Previsioni Ora per Ora

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà attorno ai 25.77°C, con un'umidità dell'82%. Il vento sarà debole, proveniente da nord a una velocità di 0.72 m/s. Nessuna nuvola all'orizzonte e visibilità perfetta garantiranno una notte tranquilla.

Prima mattina: Le condizioni meteorologiche resteranno invariate, con il cielo che continuerà a essere sereno. La temperatura scenderà leggermente a 24.58°C, mentre l'umidità rimarrà costante all'82%. Il vento cambierà direzione, spirando da nord-ovest a 1.27 m/s.

Mattina: Con l'alba, il termometro salirà a 25.54°C. L'umidità scenderà al 75%, rendendo l'atmosfera più piacevole. Il vento soffierà leggermente da nord-ovest a una velocità di 0.93 m/s, continuando a garantire un cielo limpido e senza nubi.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il sole splenderà alto nel cielo e la temperatura raggiungerà i 27.27°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 67%, con un vento proveniente da sud-ovest a 3.26 m/s. Un'altra fascia oraria ideale per chi ama godersi il sole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il caldo si farà sentire con una temperatura di 27.53°C e un'umidità che risalirà leggermente al 69%. Il vento continuerà a spirare da sud-ovest, aumentando la sua velocità a 4.1 m/s. Il cielo rimarrà completamente sereno.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 27.32°C, con un'umidità del 71%. Il vento, sempre da sud-ovest, soffierà a 3.65 m/s. Ancora una volta, non si prevede alcuna presenza di nuvole.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura diminuirà leggermente a 26.5°C, con un'umidità del 76%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a una velocità di 2.55 m/s. La giornata si avvierà verso una serata altrettanto serena.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura sarà di 25.59°C e l'umidità risalirà all'81%. Il vento, ancora proveniente da ovest, sarà debole a 1.53 m/s. Anche la sera, il cielo rimarrà limpido, con una visibilità eccellente.

Un Giorno di Sole e Serenità

In sintesi, la giornata di domani a Gela si prospetta all'insegna del bel tempo. Dall'alba al tramonto, il cielo sarà privo di nuvole, garantendo una luminosità costante e un'atmosfera ideale per godere delle bellezze della città. Nonostante le temperature estive, l'umidità non sarà eccessiva, rendendo il clima complessivamente piacevole. Il vento, seppur presente, sarà moderato e contribuirà a rendere l'aria più fresca. Prepariamoci dunque a vivere una giornata perfetta per attività all'aperto, passeggiate sul lungomare o semplicemente per rilassarsi sotto il sole cocente della Sicilia.