Quotidiano di Gela

Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 17 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
16 novembre 2025 15:00
Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 17 novembre 2025 e nei prossimi giorni -
Meteo
Condividi

Domani, Gela si prepara ad affrontare una giornata con un clima prevalentemente coperto, ma con temperature piacevoli. Le previsioni meteorologiche indicano un'assenza quasi totale di precipitazioni e venti moderati. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci attende nel dettaglio.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto e una temperatura di 18.18°C. L'umidità è piuttosto elevata all'81%, mentre il vento soffia da est con una velocità di 3.57 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del giorno, le nubi si diradano leggermente, offrendo condizioni di nubi sparse. La temperatura sale a 19.52°C e l'umidità aumenta all'85%. Il vento rimane costante a 3.46 m/s.

Mattina: Con l'inizio della mattina, ci sarà ancora una copertura di nubi sparse, ma la temperatura inizia a stabilizzarsi attorno ai 19.2°C. L'umidità raggiunge l'88%, con vento leggero da est a 3.1 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo torna a essere coperto, ma le temperature aumentano ulteriormente fino a 21.11°C. L'umidità scende al 78% e i venti sono molto leggeri, appena 1.39 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la copertura nuvolosa si intensifica, mantenendo il cielo coperto con condizioni stabili. La temperatura raggiunge il suo picco giornaliero di 21.96°C, mentre l'umidità cala al 66%. Il vento cambia direzione, provenendo da sud, a 2.69 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimane ancora coperto, con una leggera possibilità di precipitazioni (0.01 mm). La temperatura scende leggermente a 21.08°C, con il vento da nord-est a 2.65 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni non cambiano molto, con il cielo coperto e una temperatura di 20.7°C. L'umidità è al 65% e i venti si intensificano leggermente, soffiano da sud-est a 4.35 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesta sui 20.52°C, con un aumento dell'umidità al 74%. I venti sono più forti in serata, raggiungendo una velocità di 5.12 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Generali

Nel complesso, Gela si appresta a vivere una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature piacevoli che oscilleranno tra i 18°C e i 22°C. Nonostante l'alta umidità, le precipitazioni saranno quasi assenti, con solo una leggera possibilità nel pomeriggio. I venti soffieranno in modo moderato, variando leggermente in direzione durante il giorno. Una giornata ideale per chi ama il clima mite e non troppo soleggiato.

Previsioni meteo 17 novembre 2025

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +18.2° (perc. +18.2°)
Precip. -
Vento 3.6 E (max 4.0)
Umidità 81%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.5° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 3.6)
Umidità 85%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.2° (perc. +19.5°)
Precip. -
Vento 3.1 E (max 2.9)
Umidità 88%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.1° (perc. +21.3°)
Precip. -
Vento 1.4 SE (max 1.4)
Umidità 78%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +22.0° (perc. +21.9°)
Precip. -
Vento 2.7 S (max 2.7)
Umidità 66%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.1° (perc. +20.9°)
Precip. -
Vento 2.7 NE (max 3.6)
Umidità 64%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +20.7° (perc. +20.5°)
Precip. -
Vento 4.4 SE (max 4.8)
Umidità 65%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +20.5° (perc. +20.6°)
Precip. -
Vento 5.1 SE (max 7.3)
Umidità 74%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +20.2° (perc. +20.2°)
Precip. 0.51mm (prob. 48%)
Vento 3.6 N (max 5.1)
Umidità 73%
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela