Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 17 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela si prepara ad affrontare una giornata con un clima prevalentemente coperto, ma con temperature piacevoli. Le previsioni meteorologiche indicano un'assenza quasi totale di precipitazioni e venti moderati. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci attende nel dettaglio.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto e una temperatura di 18.18°C. L'umidità è piuttosto elevata all'81%, mentre il vento soffia da est con una velocità di 3.57 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del giorno, le nubi si diradano leggermente, offrendo condizioni di nubi sparse. La temperatura sale a 19.52°C e l'umidità aumenta all'85%. Il vento rimane costante a 3.46 m/s.

Mattina: Con l'inizio della mattina, ci sarà ancora una copertura di nubi sparse, ma la temperatura inizia a stabilizzarsi attorno ai 19.2°C. L'umidità raggiunge l'88%, con vento leggero da est a 3.1 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo torna a essere coperto, ma le temperature aumentano ulteriormente fino a 21.11°C. L'umidità scende al 78% e i venti sono molto leggeri, appena 1.39 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la copertura nuvolosa si intensifica, mantenendo il cielo coperto con condizioni stabili. La temperatura raggiunge il suo picco giornaliero di 21.96°C, mentre l'umidità cala al 66%. Il vento cambia direzione, provenendo da sud, a 2.69 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimane ancora coperto, con una leggera possibilità di precipitazioni (0.01 mm). La temperatura scende leggermente a 21.08°C, con il vento da nord-est a 2.65 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni non cambiano molto, con il cielo coperto e una temperatura di 20.7°C. L'umidità è al 65% e i venti si intensificano leggermente, soffiano da sud-est a 4.35 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesta sui 20.52°C, con un aumento dell'umidità al 74%. I venti sono più forti in serata, raggiungendo una velocità di 5.12 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Generali

Nel complesso, Gela si appresta a vivere una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature piacevoli che oscilleranno tra i 18°C e i 22°C. Nonostante l'alta umidità, le precipitazioni saranno quasi assenti, con solo una leggera possibilità nel pomeriggio. I venti soffieranno in modo moderato, variando leggermente in direzione durante il giorno. Una giornata ideale per chi ama il clima mite e non troppo soleggiato.