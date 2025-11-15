Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 16 novembre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 16 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela si prepara a vivere una giornata meteorologica ricca di variazioni, con cieli che cambieranno da coperti a sereni e temperature che offriranno un piacevole tepore autunnale. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo, ora per ora, in questa affascinante località siciliana.

Previsioni orarie dettagliate

Durante la notte, Gela sarà avvolta da un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura di 15.42°C che si percepirà leggermente più fresca a 14.82°C. L'umidità sarà al 69%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità di 2.37 m/s.

Nella prima mattina, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà a 17.83°C, con una sensazione termica di 17.37°C. L'umidità scenderà al 65%, accompagnata da un vento leggermente più calmo a 2.29 m/s.

Con l'arrivo della mattina, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo di Gela. La temperatura si manterrà sui 17.76°C, percepita come 17.24°C, con un'umidità del 63% e un vento da est a 2.58 m/s.

Verso mezza mattinata, il cielo si schiarirà completamente, regalando un cielo sereno e una temperatura più mite di 20.38°C. La sensazione termica sarà di 20.04°C, con un'umidità scesa al 60%. Il vento soffierà da sud-est a 2.06 m/s.

Allo mezzogiorno, torneranno le nubi sparse, ma il clima rimarrà piacevole con una temperatura di 21.34°C e un'umidità del 68%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 3.76 m/s.

Durante il primo pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una temperatura di 21.17°C e un'umidità in aumento al 73%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est a una velocità di 3.78 m/s.

Nel tardo pomeriggio, Gela vedrà un cielo prevalentemente coperto e una temperatura che scenderà a 20.49°C, percepita come 20.63°C. L'umidità sarà al 78% e il vento soffierà a 3.62 m/s.

Infine, durante la sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di 20.35°C e un'umidità al 77%. Il vento, leggermente calato, soffierà a 2.93 m/s da sud-est.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un’alternanza di nubi e schiarite, con un cielo prevalentemente coperto nelle ore notturne e serali, mentre le ore centrali offriranno momenti di cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 21°C, con un’umidità variabile tra il 60% e il 78%. Il vento, prevalentemente da est e sud-est, manterrà una velocità moderata. Nel complesso, sarà una giornata mite e senza precipitazioni, ideale per godersi l'autunno siciliano.