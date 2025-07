Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 16 luglio 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 16 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata interessante sotto il profilo climatico. Con il termometro che giocherà un ruolo da protagonista e il cielo che manterrà il suo carattere sereno, sarà una giornata che potrebbe offrire più di quanto ci si aspetti. Ma quanto ci sarà di vero in queste anticipazioni? Scopriamolo insieme, ora per ora, per prepararsi al meglio.

Previsioni dettagliate per la giornata del 16 luglio 2025

Notte: Il cielo di Gela si aprirà su una notte limpida, con una temperatura stabile intorno ai 24.12°C. L'umidità si assesterà al 60%, mentre il vento soffierà da nord a 1.9 m/s con raffiche che raggiungeranno i 1.67 m/s. Sarà una notte tranquilla, ideale per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, la temperatura salirà leggermente a 25.19°C. L'umidità diminuirà di poco, portandosi al 59%, mentre il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 2.61 m/s con raffiche fino a 2.57 m/s. Il cielo resterà sereno, promettendo un risveglio all'insegna della bellezza.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 26.46°C. L'umidità scenderà al 55%, rendendo l'aria piacevolmente fresca. Il vento si placherà leggermente, soffiando a 1.81 m/s. Il sole sarà protagonista, solcando un cielo privo di nuvole.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segnerà 27.73°C, e l'umidità si stabilizzerà al 56%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sudovest, e aumenterà di intensità a 4.85 m/s con raffiche fino a 4.46 m/s. Il clima sarà perfetto per chi desidera trascorrere del tempo all'aria aperta.

Mezzogiorno: Con l'arrivo del mezzogiorno, la temperatura toccherà i 27.66°C, mentre l'umidità si innalzerà al 66%, facendo percepire una sensazione di caldo più intensa, con un "feels like" di 29.58°C. Il vento soffierà a 5.87 m/s, con raffiche di 7.09 m/s, mantenendo il cielo limpido e sereno.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il termometro indicherà 27.27°C, ma l'umidità salirà ulteriormente al 74%, facendo percepire una temperatura di 29.71°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 6.88 m/s con raffiche fino a 9.11 m/s. Il cielo rimarrà sereno, ma l'aria sarà decisamente più umida.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 25.96°C, con un'umidità dell'81%. Il vento calerà a 4.12 m/s con raffiche di 5.09 m/s, mentre una leggera nuvolosità (2%) farà capolino nel cielo, senza però alterare la serenità complessiva della giornata.

Sera: La sera porterà con sé una temperatura di 25.42°C e un'umidità dell'84%, con una percezione termica di 26.21°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da est, e soffierà a 3.13 m/s con raffiche di 2.87 m/s. Il cielo tornerà a essere completamente sereno, chiudendo la giornata in bellezza.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 16 luglio a Gela si preannuncia calda e serena, con temperature che oscillano tra i 24°C e i 28°C. L'umidità sarà moderata al mattino, ma aumenterà nel pomeriggio, portando una sensazione di caldo più intensa. Il vento varierà in intensità e direzione, ma senza creare particolari disagi. Nel complesso, sarà una giornata perfetta per attività all'aperto, con un cielo che rimarrà prevalentemente sereno dall'alba al tramonto.