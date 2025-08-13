Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 14 agosto 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 14 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 14 agosto 2025, Gela si prepara ad accogliere una giornata dal clima estivo perfetto, con la promessa di cieli limpidi e un sole brillante che accompagnerà gli abitanti e i visitatori per tutto il giorno. Se state pianificando una giornata all'aperto, continuate a leggere per scoprire in dettaglio cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie.

Dettagli delle Previsioni Orarie

Notte: La giornata inizia con condizioni climatiche ideali. Alle ore 00:00, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura di 25.62°C. L'umidità si attesta al 59%, rendendo la notte piacevolmente fresca e asciutta. Il vento soffierà leggermente da nord-est a 2.16 m/s, con raffiche fino a 2.21 m/s.

Prima mattina: Alle 03:00, il clima continua a essere clemente. La temperatura salirà a 26.45°C, con un leggero aumento dell'umidità al 60%. Il vento rimarrà calmo, provenendo ancora da nord-est a una velocità di 1.97 m/s. Anche in questa fascia oraria, il cielo sarà limpido e stellato, perfetto per una passeggiata notturna.

Mattina: Con l'arrivo delle prime luci del giorno alle 06:00, il sole illuminerà un cielo completamente sereno. La temperatura raggiungerà i 27.08°C, mentre la percezione sarà intorno ai 28.18°C a causa dell'umidità del 60%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a una velocità di 1.46 m/s.

Mezza mattinata: Alle 09:00, il sole sarà già alto nel cielo, con una temperatura di 27.92°C e una sensazione di calore di 29.78°C. L'umidità aumenterà leggermente al 64%, ma il vento da sud-ovest a 3.13 m/s contribuirà a mantenere l'aria fresca e piacevole.

Mezzogiorno: Con il sole al suo apice, alle 12:00 il termometro segnerà 28.17°C. L'umidità sarà al 65%, e la temperatura percepita salirà a 30.32°C. Il vento, proveniente da sud-ovest con una velocità di 3.93 m/s e raffiche fino a 3.92 m/s, garantirà una leggera brezza che renderà l'aria più sopportabile.

Primo pomeriggio: Alle 15:00, il cielo continuerà a essere sereno, con una temperatura di 28.15°C. L'umidità scenderà al 62%, mentre il vento da sud-ovest sarà più debole, con una velocità di 1.41 m/s. La sensazione termica sarà di 29.91°C.

Tardo pomeriggio: Con il calar del sole alle 18:00, la temperatura scenderà leggermente a 27.4°C. L'umidità diminuirà al 53%, rendendo il clima più secco. Il vento sarà da nord-est, con una velocità di 2.67 m/s e raffiche fino a 3.42 m/s.

Sera: Infine, alle 21:00, la temperatura sarà di 26.81°C, mentre l'umidità si manterrà bassa al 52%. Il vento cambierà ancora direzione, provenendo da nord a 2.5 m/s. Il cielo resterà sereno, con condizioni perfette per godersi una serata all'aperto.

Riepilogo delle Previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela promette di essere caratterizzata da un clima estivo ideale. Con cieli sereni e temperature che oscillano tra i 25.62°C e i 28.17°C, la città offrirà condizioni perfette per attività all'aperto. L'umidità varierà tra il 52% e il 65%, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-est e sud-ovest, con velocità che non supereranno i 3.93 m/s. In sintesi, sarà una giornata splendida per godersi il sole e l'estate in tutta la sua bellezza.