Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 12 ottobre 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 12 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, con il suo fascino mediterraneo, si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni per domani promettono una varietà di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane di residenti e visitatori. Sarà una giornata caratterizzata da variazioni di nuvolosità e una leggera pioggia serale. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora per essere preparati a qualsiasi evenienza.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizierà con temperature fresche attorno ai 16.15°C e un'umidità dell'80%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con un vento leggero proveniente da est a 1.41 m/s. La visibilità sarà buona, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà leggermente a 19.21°C con un aumento dell'umidità all'85%. Il cielo sarà coperto, con il vento che aumenterà leggermente la sua intensità a 2.26 m/s da nord-est. Sarà un inizio di giornata grigio, senza precipitazioni.

Mattina: Continuando verso la mattina, le condizioni rimarranno stabili con una temperatura di 19°C e un'umidità dell'83%. Il cielo continuerà ad essere coperto, mentre il vento soffierà leggermente da nord-est a 1.97 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura salirà a 20.33°C, con un'umidità che scenderà al 76%. Il cielo rimarrà completamente coperto, ma il vento calerà a 1.07 m/s, provenendo da sud. Le condizioni rimarranno stabili, senza piogge previste.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 21.37°C con un'umidità del 72%. Il cielo continuerà a essere coperto e il vento aumenterà a 2.97 m/s da sud-ovest. Sarà un pomeriggio grigio ma mite.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 21.46°C e l'umidità rimarrà al 72%. Il cielo si aprirà leggermente con nubi sparse, mentre il vento soffierà a 3.82 m/s da sud-ovest, rendendo l'aria più piacevole.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura sarà di 21.42°C con un leggero aumento dell'umidità al 73%. Il cielo tornerà ad essere coperto e il vento soffierà a 3.02 m/s da ovest. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Sera: La serata porterà un cambiamento, con una leggera pioggia prevista. La temperatura scenderà a 20.61°C e l'umidità aumenterà al 78%. Si prevede una pioggia leggera di 0.46 mm, con un vento di 2.11 m/s da ovest. Sarà importante avere un ombrello a portata di mano.

Riepilogo della Giornata

La giornata a Gela sarà prevalentemente nuvolosa, con temperature che oscilleranno tra i 16.15°C e i 21.46°C. L'umidità varierà tra il 72% e l'85%, mentre il vento soffierà principalmente da est e sud-ovest con velocità variabili. La pioggia leggera prevista in serata potrebbe essere l'unica interruzione a una giornata altrimenti asciutta. In sintesi, sarà una giornata di cielo coperto e condizioni climatiche miti, con una leggera pioggia che chiuderà la serata. Prepararsi con abiti adatti e un ombrello potrebbe essere una buona idea per affrontare al meglio la giornata.