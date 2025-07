Previsioni del Tempo Gela | Cosa ci riserva il cielo il 10 luglio 2025 e nei prossimi giorni

Che tempo farà domani 10 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La splendida località di Gela si prepara a vivere una giornata estiva all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteo promettono condizioni ideali per trascorrere del tempo all'aperto, godendo del sole e di una brezza leggera. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per domani, 10 luglio 2025, in questa affascinante cittadina siciliana.

Previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia sotto un cielo sereno, con una temperatura di 23.31°C. L'umidità si attesta al 59%, mentre il vento soffia da nord-est a una velocità di 2.66 m/s. La visibilità è ottima, rendendo la notte ideale per una passeggiata sotto le stelle.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane limpido. La temperatura sale leggermente a 23.67°C, con un'umidità del 60%. Il vento cala a 1.8 m/s da nord, garantendo un risveglio tranquillo e piacevole.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, il termometro segna 24.22°C. L'umidità scende al 57% e il vento si attenua a un leggero soffio di 0.61 m/s. La giornata si preannuncia soleggiata, ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata: Il sole splende alto, portando la temperatura a 25.86°C. L'umidità rimane stabile al 55%, mentre il vento cambia direzione provenendo da sud-ovest a 3.17 m/s. Le condizioni meteorologiche sono perfette per chi ama il caldo estivo.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, Gela si riscalda ulteriormente, raggiungendo i 26.31°C. L'umidità sale al 59%, ma il vento da sud-ovest a 5.77 m/s porta un piacevole sollievo. Il cielo continua a mantenersi sereno.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizza a 26.31°C, mentre l'umidità scende leggermente al 57%. Il vento aumenta a 7.45 m/s, creando una piacevole brezza che accompagna le attività pomeridiane.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scende a 25.81°C con un tasso di umidità del 64%. Il vento continua a soffiare da sud-ovest a 5.83 m/s, mantenendo il clima fresco e confortevole.

Sera: La giornata si conclude con una serata dal cielo terso e una temperatura di 24.7°C. L'umidità sale al 70%, mentre il vento cambia direzione soffiando da est a 3.71 m/s. Il clima è perfetto per rilassarsi all'aperto.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno e temperature che variano tra i 23.31°C e i 26.31°C. L'umidità oscillerà tra il 55% e il 70%, mentre il vento, seppur variabile nella direzione, manterrà una velocità moderata, offrendo un sollievo rinfrescante nelle ore più calde. Con condizioni meteo così favorevoli, gli abitanti e i visitatori di Gela potranno godere appieno delle bellezze naturali e delle attività all'aperto che questa splendida località siciliana ha da offrire.