Prevenzione nell'ottobre in rosa, in città il "Pink october-Awareness Event 2025"

Iniziativa sulla prevenzione contro i tumori

Gela. In occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Aps Cambiamenti promuove l’iniziativa Pink October – Awareness Event 2025, un importante momento di confronto e sensibilizzazione dedicato alla salute e alla prevenzione femminile. L’evento si svolge con il gratuito patrocinio di: Comune di Gela, Asp di Caltanissetta, Ordine degli Avvocati di Gela, Airc, Save The Woman, Ordine dei Medici di Caltanissetta, Farc e Ados, e con il sostegno di Banca Mediolanum, Centro Ortopedico Aliotta, Aias Gela e Santa Barbara Hospital. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, dell’informazione scientifica e del supporto alla ricerca, coinvolgendo professionisti, cittadini e associazioni del territorio in un percorso condiviso di salute e solidarietà.

■ Dalle 18:00 alle 19:30, presso l’Ex Convento delle Suore Benedettine, si terrà l’Awareness Talk con la partecipazione di esperti del settore sanitario:

• dott. Giuseppe Di Martino

• dott. Roberto Valenza

• dott.ssa Francesca Guttadauro

• dott.ssa Giusi Antoci

L’incontro sarà moderato dal dott. Alessandro Guarnera, con i saluti istituzionali delle Autorità presenti.

A seguire, dalle 19:30 alle 23:30, un aperitivo sociale con intrattenimento musicale a cura della consolle rosa di Maria Grazia Vinciguerra e Ivana, accompagnato dalle creazioni gastronomiche di Cucina di Coulture e dai vini locali di Catalano Viticoltori. “Con Pink October vogliamo ribadire quanto la prevenzione rappresenti un valore sociale prima ancora che sanitario, in particolare in una città come la nostra. La conoscenza e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per salvare vite e costruire una comunità più attenta e solidale. Questo evento è il frutto della collaborazione tra realtà diverse che condividono un unico obiettivo: promuovere la salute, sostenere la ricerca e diffondere fiducia. Gela dimostra ancora una volta di saper unire le forze per una causa comune", dice il presidente di "Cambiamenti" Giuseppe Perna. “Promuovere la prevenzione significa investire nel futuro delle famiglie, delle comunità e delle generazioni intere. Ogni iniziativa che sensibilizza sull’importanza della salute rappresenta un passo concreto verso una società più consapevole, solidale e capace di prendersi cura di sé stessa", spiega Emanuele Aliotta founder del Centro Ortopedico Aliotta. “Sosteniamo con convinzione Pink October perché crediamo profondamente che la salute delle donne sia un bene comune, da proteggere e valorizzare. Partecipare a questa campagna significa contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e della cura che coinvolge tutti, senza distinzioni", sottolinea Alessandro Guarnera amministratore delegato del Centro Ortopedico. Un evento che unisce informazione, comunità e impegno civile, con l’intento di ricordare che la prevenzione è il primo passo per salvaguardare la salute di ogni donna. Una conferenza stampa di presentazione è prevista per lunedì 20 ottobre, dalle 10:30, in Comune.