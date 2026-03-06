Prevenzione dei disturbi alimentari, incontro all’I.C. Giovanni Verga

Gli studenti hanno partecipato attivamente con presentazioni PowerPoint e domande, confrontandosi con il dottor Giuseppe Guastella sull’importanza di una dieta equilibrata e di scelte alimentari consapevoli.

Gela. “Nutrirsi responsabilmente” è l’iniziativa rivolta agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di una corretta educazione alimentare e della prevenzione dei disturbi alimentari.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica Viviana Aldisio, che ha evidenziato l’importanza di promuovere tra i più giovani una cultura della nutrizione consapevole. Nel suo intervento ha sottolineato come una dieta equilibrata, frutto di scelte responsabili, contribuisca al benessere fisico, mentale e sociale.

Gli studenti hanno avuto un ruolo attivo nell’incontro: hanno preparato presentazioni in PowerPoint, cartelloni e una serie di domande rivolte all’esperto. Il loro coinvolgimento ha reso il momento di confronto dinamico e partecipato, dimostrando interesse e sensibilità verso un tema di grande attualità come il rapporto tra alimentazione, salute e sostenibilità ambientale.

Ospite dell’evento il dottor Giuseppe Guastella, medico generico nutrizionista, che con grande professionalità ha risposto alle domande degli alunni, offrendo spiegazioni chiare e consigli utili per sviluppare corrette abitudini alimentari.

Il progetto mira non solo all’acquisizione di nuove conoscenze, ma soprattutto a fornire strumenti concreti agli studenti: comprendere l’importanza di una dieta equilibrata, imparare a leggere le etichette degli alimenti e riflettere sulle proprie abitudini quotidiane.

Educare i ragazzi a un rapporto sano con il cibo significa infatti promuovere consapevolezza e benessere, perché prendersi cura della propria alimentazione significa prendersi cura della propria salute.