Presunte irregolarità reddituali per il gratuito patrocinio, un'assoluzione

L'accusa riguardava il reddito ai fini del gratuito patrocinio

Gela. Era accusato di aver fornito dati reddituali "aggiustati" pur di ottenere il gratuito patrocinio legale, in un procedimento davanti al tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Il gup nisseno, però, ha assolto il gelese Francesco Lombardo. Assistito dal legale Maurizio Scicolone, aveva optato per il giudizio abbreviato, in fase di udienza preliminare. La difesa, producendo atti reddituali, ha spiegato che le soglie previste dalla normativa, per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, non furono forzate, rifacendosi ai numeri effettivi dei componenti del nucleo familiare di Lombardo. Elementi che sono stati richiamati nel procedimento, conclusosi con una decisione favorevole all'imputato.