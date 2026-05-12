Quotidiano di Gela

Presunte irregolarità reddituali per il gratuito patrocinio, un'assoluzione

L'accusa riguardava il reddito ai fini del gratuito patrocinio

A cura di Redazione Redazione
12 maggio 2026 16:58
Presunte irregolarità reddituali per il gratuito patrocinio, un'assoluzione -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Era accusato di aver fornito dati reddituali "aggiustati" pur di ottenere il gratuito patrocinio legale, in un procedimento davanti al tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Il gup nisseno, però, ha assolto il gelese Francesco Lombardo. Assistito dal legale Maurizio Scicolone, aveva optato per il giudizio abbreviato, in fase di udienza preliminare. La difesa, producendo atti reddituali, ha spiegato che le soglie previste dalla normativa, per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, non furono forzate, rifacendosi ai numeri effettivi dei componenti del nucleo familiare di Lombardo. Elementi che sono stati richiamati nel procedimento, conclusosi con una decisione favorevole all'imputato.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela