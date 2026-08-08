Presidio al "Vittorio Emanuele", Di Stefano: "Oggi contatterò manager Asp per incontrarlo in città"

La mobilitazione va avanti

Gela. Come abbiamo riferito, il presidio per rivendicare una sanità finalmente potenziata va avanti, davanti al nosocomio Vittorio Emanuele. È il decimo giorno dell'iniziativa avviata dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla sua amministrazione. "Oggi, contatterò il direttore generale Asp - spiega il sindaco anche oggi presente al presidio - per invitarlo in città e per un confronto su temi per noi imprescindibili, a partire dal concreto potenziamento dell'ospedale Vittorio Emanuele. Anche in questi giorni, registriamo decine di accessi al pronto soccorso, con pochissimo personale in servizio, e visite già prenotate che vengono rinviate a data da destinarsi. I cittadini sostengono la nostra iniziativa e invitiamo anche quelli delle città di tutto il comprensorio. La mobilitazione deve essere comune".