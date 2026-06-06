Presidente City Group “Faremo di tutto per portare il Palermo in Serie A”

Parole del presidente del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak, nell'intervista di fine stagione pubblicata dai canali ufficiali del Manchester City.

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: ovvero tra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione del Palermo”. Parole del presidente del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak, nell’intervista di fine stagione pubblicata dai canali ufficiali del Manchester City. Dichiarazioni importanti da parte del numero 1 del gruppo Cfg, al termine di una stagione che i rosanero hanno chiuso in semifinale ai play-off promozione. Il Palermo sta già lavorando per il prossimo anno con l’obiettivo di tornare in A e la presa di posizione di Al Mubarak è molto importante per tutto l’ambiente, oltre che per mister Inzaghi e i giocatori.

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