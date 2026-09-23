Prescrizioni "Argo-Cassiopea" ulteriori aperture su primo progetto: intesa per fondi "Sinapsi"

Prescrizioni e "Sinapsi" nel confronto con Eni

Gela. Come abbiamo riferito anche negli scorsi giorni, si intensifica il confronto tra l'amministrazione comunale ed Eni. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato i vertici locali della multinazionale. L'impegno delle parti va verso la concretizzazione di uno dei primi progetti previsti nelle prescrizioni imposte per i giacimenti gas "Argo-Cassiopea". Sono state stilate cifre e numeri per una riqualificazione delle aree dunali e retrodunali di un tratto del lungomare Federico II di Svevia che arriva fino all'area del fiume Gela. Circa un milione di euro che Eni dovrà impegnare per dare realizzazione a un'opera sulla quale l'amministrazione punta per sbloccare il fronte delle prescrizioni legate ad "Argo-Cassiopea". Nel tavolo avviato sul tema, ci sono differenze di vedute manifestate dalla Riserva Biviere. A Palazzo di Città, inoltre, il dialogo istituzionale con Eni tocca pure "Sinapsi", il progetto per un polo tecnologico innovativo a Brucazzi, in aree acquisite dall'ente comunale. La multinazionale ha dato il proprio benestare allo sblocco di dieci milioni di euro dalle compensazioni, da destinare proprio all'opera. Un sì che segue la proroga autorizzata dal ministero, che ha concesso un termine congruo per la realizzazione di un polo ricompreso in un contesto progettuale condiviso dal Comune, da Sicindustria, dall'Università Kore di Enna e proprio da Eni. La sottoscrizione dell'accordo per lo sblocco dei dieci milioni è un passaggio necessario. Quelli delle compensazioni sono fondi che si aggiungono al finanziamento ministeriale da dieci milioni di euro, già riconosciuto. Tocca alla Kore ennese, capofila del progetto, procedere con l'iter per la gara d'appalto, attraverso una centrale unica di committenza.