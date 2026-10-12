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Premio Nobel per l’economia assegnato agli americani Hall e Woodford

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Il premio Nobel per l'economia2026 è stato assegnato a Robert E. Hall e Michael Woodford,economisti entrambi statunitensi, per i loro studi sullefondamenta della stabi...

A cura di Redazione Redazione
12 ottobre 2026 14:00
Premio Nobel per l’economia assegnato agli americani Hall e Woodford -
Italia
Italpress
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STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) - Il premio Nobel per l'economia

2026 è stato assegnato a Robert E. Hall e Michael Woodford,

economisti entrambi statunitensi, per i loro studi sulle

fondamenta della stabilizzazione macroeconomica. Lo rende noto la

Reale Accademia Svedese delle Scienze. I due economisti insegnano

rispettivamente alla Stanford University (Hall) e alla Columbia

University (Woodford). "I vincitori del premio Nobel ci hanno

aiutato ad attenuare gli alti e bassi dell'economia", spiega

l'Accademia svedese in una nota. "Hanno sviluppato nuovi modelli

macroeconomici che hanno migliorato significativamente la nostra

capacità di attuare politiche di stabilizzazione efficaci. Sulla

base di questi modelli, misure di politica fiscale e monetaria

tempestive possono ridurre i picchi e le flessioni dell'economia",

si legge ancora.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 12 ottobre 2026

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