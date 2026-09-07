Consegnato a Manfria il Premio Nazionale "Laudato sì": tra i premiati Ponticello, Infurna, Di Martino e Tomasello. Ospite Aurora Solarino.

Gela - Si è svolto ieri, nella cornice della Casa Francescana "S. Antonio di Padova" a Manfria, il conferimento del Premio Nazionale "Laudato sì", giunto alla VII edizione e consegnato a personalità che si sono distinte nel mondo dell'arte, della sanità e dell'associazionismo.

A ricevere il riconoscimento in questa edizione 2026 sono stati lo scrittore Alberto Ponticello, il giornalista Franco Infurna, il dott. Giuseppe Di Martino (senologo) e il dott. Riccardo Tomasello, presidente del comitato festeggiamenti di Sant'Agata. Assente alla cerimonia, per motivi familiari, Rocco Cerro. Ospite speciale della serata l'attrice e fotomodella Aurora Solarino, seconda classificata al concorso mondiale The Look of the Year e oggi testimonial di importanti firme della moda.

Nel corso della serata sono stati ricordati anche i 100 anni dalla morte di Rodolfo Valentino e i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. La dottoressa Valentina Anna Ventura, nuova archivista del Museo del Cinema "Pina Menichelli", ha letto in pubblico il messaggio della direttrice del museo, Silvia Guidi, giornalista dell'Osservatore Romano.

L'architetto Francesco Salinitro, presidente dell'associazione culturale "Auriga", ha annunciato di aver individuato dei locali che, anche alla luce di precise promesse del sindaco, potrebbero essere assegnati proprio al museo del cinema.

Il dott. Antonio Maria Stella ha illustrato il progetto cinematografico "Al canto del Vespro", dedicato a San Francesco d'Assisi: sarà il primo film sul patrono d'Italia girato interamente in Sicilia, con la regia di Gianni Virgadaula.

Il dott. Di Martino, che ha ricevuto la targa dall'assessore alla Cultura del Comune di Niscemi, Marianna Avila, ha ripercorso i suoi lunghi anni di attività nella lotta al cancro al seno, testimonianza del suo contributo alla chirurgia e alla ricerca contro i tumori alla mammella.

Riccardo Tomasello, già presidente della Commissione dei Festeggiamenti di Sant'Agata, ha parlato della festa dedicata alla martire catanese, fra le più popolari al mondo, quest'anno ancora più sentita nell'Anno Giubilare Agatino: il 17 agosto scorso si sono infatti ricordati i 900 anni dal ritorno delle reliquie della santa da Costantinopoli.

Gianni Virgadaula, direttore artistico del "Laudato sì", a chiusura dell'evento ha ringraziato i premiati, gli ospiti e la fraternità francescana per il lavoro svolto nella riuscita di questa edizione.

Il Premio "Laudato sì mi Signore" è patrocinato dall'Unione Cattolica Stampa Italiana e dalla Regione Sicilia, in collaborazione con il Museo del Cinema "Pina Menichelli" e il Caffè Letterario Federiciano di Gela. Sponsor ufficiale l'Hotel Sole. A presentare la manifestazione Carole Macrì e Lorena Mangiapane.