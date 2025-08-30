Premio "Laudato sì", tutti i riconoscimenti: dal teatro e fino all'impegno sociale

Tutti i premi della serata andati a Matteo Pugliares, Roberto Tascone, Rocco Giudice, Emanuele Giammusso e Gabriella Cristina Ruggeri

Gela. Applausi e consensi per la sesta edizione del Premio Nazionale Laudato si mi Signore, tenutosi il 29 agosto presso l oratorio pubblico di Manfria. Ad organizzare l'evento la Casa Francescana S.Antonio di Padova in collaborazione con il Museo del Cinema Pina Menichelli e con il patrocinio del Comune di Gela e l'Unione Cattolica Stampa Italiana. I premiati sono stati Matteo Pugliares, Roberto Tascone, Rocco Giudice, Emanuele Giammusso e Gabriella Cristina Ruggeri. Folta la rappresentanza dell'amministrazione comunale con la presenza del sindaco Terenziano Di Stefano e con i consiglieri Lucia Lupo, Davide Sincero, Giovanni Giudice, Antonella Di Benedetto, Sara Cavallo (presidente commissione cultura), oltre al segretario regionale "PeR" Miguel Donegani. Con il conferimento del Premio si è anche chiuso il Film Fest religioso "Il Cinema dell'Anima". La serata è stata condotta dall'avvocato Carolina Macrì. Direttore artistico Gianni Virgadaula.