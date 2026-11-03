Solidarietà frana Premio Idria 2026, a Niscemi riconoscimenti a volontari e giornalisti

Il 7 novembre a Niscemi la XVIII edizione del Premio Idria, dedicata alla solidarietà dopo la frana e al lavoro di volontari e giornalisti.

Niscemi - Si terrà il prossimo 7 novembre, nella Chiesa Madre di Santa Maria d’Itria a Niscemi, la XVIII edizione del Premio nazionale Idria. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco APS Paternò in collaborazione con il Comune di Niscemi e la Pro Loco locale, sarà dedicata alla solidarietà e alla mobilitazione seguite alla frana del 25 gennaio.

Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno delle associazioni di volontariato, delle istituzioni e di quanti hanno contribuito alle operazioni di soccorso, assistenza e sostegno alla popolazione. Un tributo sarà riservato anche al mondo dell’informazione, con particolare riferimento a giornalisti, fotoreporter, emittenti televisive e testate che hanno documentato l’emergenza.

Alla cerimonia sono attesi rappresentanti della Protezione civile nazionale e regionale, delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni. Tra i momenti previsti anche la presentazione di una stele commemorativa dedicata a quanti hanno contribuito ad affrontare l’emergenza. Il Premio Idria, giunto alla diciottesima edizione, unirà simbolicamente le comunità di Paternò e Niscemi nel segno della solidarietà e della memoria collettiva.