Premio Genio Città di Palermo, consegnati i riconoscimenti alle eccellenze del territorio

PALERMO (ITALPRESS) – Un riconoscimento per chi ha portato alto il nome di Palermo in diversi settori, dalla cultura allo sport fino al sociale e all’innovazione: il premio Genio Città di Palermo è un omaggio alle eccellenze del territorio. Il loro impegno diventa un esempio da trasmettere ai giovani: in questo senso non è casuale la presenza di tanti studenti delle scuole secondarie alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, svoltasi questa mattina al teatro Massimo alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e del professore Adelfio Elio Cardinale, promotore del progetto.

I premiati sono in tutto 14: accanto ai dieci riconoscimenti standard, uno per ogni ambito, nell’edizione 2025 è stata introdotta una nuova sezione denominata Liberty, mentre era già presente nel 2024 la Next Generation.

I vincitori di quest’anno sono Maria Falcone per la legalità e per l’incessante lavoro condotto (soprattutto con i ragazzi) nella promozione dei valori dell’antimafia; Pasqualino Monti per le istituzioni e per il modo in cui ha reinventato il mare di Palermo, dando ai porti una valorizzazione nuova; Luca Guadagnino per il cinema, che dal capoluogo siciliano lo ha condotto fino a Hollywood; Andrea Sarri per lo spettacolo e per un lavoro costante che gli ha permesso di raggiungere il vertice del mondo della danza, diventando primo ballerino dell’Opéra di Parigi; Fra Mauro Billetta per il sociale e per le battaglie portate avanti per il rilancio di Danisinni; Mario Cucinella per le professioni e per la sua promozione di un’architettura sostenibile; Stefania Petyx per il giornalismo, per l’ironia e la competenza dei suoi reportage nonostante la recente separazione da Striscia la Notizia; Odd Agency per l’innovazione e per aver curato nel dettaglio ogni aspetto tecnologico degli ultimi due Festini di Santa Rosalia; Michele Perriera per la cultura (premio alla memoria) e per l’impegno profuso in campo teatrale fino alla morte sopraggiunta nel 2010; il Palermo Fc per lo sport, in occasione del 125esimo anniversario dalla fondazione del club. Per la sezione Liberty il riconoscimento è andato ex aequo a Villa Igiea, Palazzo Jaforte e Villino Gregorietti; per la Next Generation è stato invece premiato il giovane fisico Mattia Romeo.

“Celebriamo il Genio Città di Palermo come intuizione e richiamo di coloro i quali hanno, con la loro creatività, illustrato Palermo nell’impegno professionale o culturale – sottolinea Lagalla, – Il professor Cardinale presiede la commissione, che quest’anno premia tanti importanti rappresentanti dell’arte, delle istituzioni, della cultura e dello sport: voglio soffermarmi anche sul premio alla memoria, perché in questa città la memoria è importante, ed è al grande Michele Perriera che forse non è stato adeguatamente ricordato per l’impegno civile e letterario che ha svolto. Il fatto che siano presenti le scolaresche significa non solo dare continuità alla memoria, ma anche esporre testimoni di buone pratiche ai fini di un’emulazione che credo possa giovare alle giovani generazioni”.

Il premio, spiega Cardinale, nasce “da due idee che confluiscono: l’amore per la città e la nostalgia per la grande Palermo di un tempo che noi vogliamo veder ritornare, perché queste eccellenze esistono tuttora. Il premio si articola sotto tre direzioni: la prima si rivolge a figure nate a Palermo o in provincia, che abbiano illustrato con le loro opere artistiche e scientifiche la nostra città in campo internazionale, ma anche a personalità che pur non nate a Palermo abbiano articolato o fatto opere importanti per la nostra città e di fama internazionale. La seconda direzione riguarda la premiazione del Liberty, ovvero quelle costruzioni che sono rimaste dopo gli anni infausti in cui una politica oscura e obliqua ha distrutto, per motivi di interesse, alcune delle ricchezze che caratterizzavano il territorio: vogliamo premiare quelle persone che abbiano resistito a motivazioni economiche o di bassa politica e abbiano mantenuto questa tipicità di Palermo. La terza direzione si chiama Next Generation e vuole premiare un giovane che abbia già un curriculum pesante, con attività scientifiche e riconoscimenti, ma in modo tale che questo sia anche un investimento: siamo convinti che questo premio stimoli i giovani in vista del futuro“.

La presenza di così tanti studenti a una manifestazione del genere, aggiunge, “credo sia un unicum in ambito nazionale: Seneca diceva che la formazione diventa breve ed efficace attraverso gli esempi, noi oggi abbiamo i migliori esempi di Palermo e rappresentiamo il meglio di questa città; credo che questo sia di buon augurio per tutti”.

