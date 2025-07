Premio "America Giovani" al riesino Cirrito: scelto dalla Fondazione Italia Usa

Il premio si pone l’obiettivo concreto di sostenere i ragazzi nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale

Roma. Si è tenuta a fine giugno, presso la Camera dei Deputati, una delle cerimonie del “Premio America Giovani”. Si tratta di un’onorificenza nazionale che viene assegnata ai "neolaureati di eccellenza delle università italiane" da parte della Fondazione Italia USA, che svolge un ruolo pubblico con carattere apartitico al di qua e al di là dell’Atlantico.

Presso Montecitorio, è avvenuta la celebrazione solenne dei giovani italiani più brillanti tra cui figura anche il riesino Gaetano Alessio Cirrito, laureatosi col massimo dei voti.



Infatti, oltre alla pergamena celebrativa, il giovane ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale, per il nuovo Master "Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy". Si tratta di un corso altamente formativo, con docenti e personalità di rilevanza internazionale.

A tal proposito, avendogli chiesto alcune delucidazioni, Gaetano ammette di sentirsi onorato e ancora incredulo per essere stato insignito di un tale riconoscimento. "Non capita tutti i giorni di varcare la soglia di luoghi così nevralgici per la sopravvivenza dell’apparato statale - spiega - spero sia solo uno di tanti altri traguardi della mia carriera accademica e lavorativa". Si dice "orgoglioso di avere rappresentato l’intera comunità riesina in una delle sedi più importanti della capitale", che ha già mostrato tutto il suo affetto nei confronti dei risultati del giovane concittadino.



Ambizioso, ma realista, dato che le premesse ci sono tutte per sperare in un futuro roseo. Difatti, Gaetano, dopo avere ottenuto la licenza scientifica presso l’Istituto Carlo Maria Carafa di Riesi, ha conseguito una prima laurea in “Lettere moderne”, la magistrale in “Italianistica” e la successiva “abilitazione all’insegnamento” interamente presso l’Università degli studi di Palermo. Oggi, a ventiquattro anni, si dedica all’insegnamento di materie umanistiche presso le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado.



Si spera che l’esempio fornitoci oggi dal prof. Gaetano Alessio Cirrito, possa fungere da modello per tanti altri ragazzi e ragazze, soprattutto del Sud Italia, che approcciano - per la prima volta - il mondo accademico o lavorativo.