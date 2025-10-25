Premier cinese arriva a Singapore per una visita ufficiale
SINGAPORE (ITALPRESS/XINHUA) - Il premier cinese Li Qiang è arrivato all'aeroporto Changi di Singapore il 25 ottobre 2025. Li è giunto nel Paese sabato per una visita ufficiale su invito del primo min...
A cura di Redazione
25 ottobre 2025 14:05
SINGAPORE (ITALPRESS/XINHUA) - Il premier cinese Li Qiang è arrivato all'aeroporto Changi di Singapore il 25 ottobre 2025. Li è giunto nel Paese sabato per una visita ufficiale su invito del primo ministro di Singapore, Lawrence Wong.
Josephine Teo, ministra singaporiana per lo Sviluppo Digitale e l'Informazione, e Cao Zhongming, ambasciatore cinese a Singapore, hanno accolto Li all'aeroporto.
- foto Xinhua -
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA