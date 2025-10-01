Precipita velivolo dell’Aeronautica, morti i due militari a bordo

ROMA (ITALPRESS) - Un velivolo dell'Aeronautica Militare, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un'area nei pressi del Parco Nazio...

ROMA (ITALPRESS) - Un velivolo dell'Aeronautica Militare, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un'area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. A bordo del T-260B del 70° Stormo di Latina, c'erano due militari, morti nell'impatto.

"Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all'Aeronautica Militare e a tutta la Difesa", scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell'Aeronautica Italiana rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia - scrive il

vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani -. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l'Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime".

