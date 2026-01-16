Preallerta meteo, sindaco: "Massima attenzione, da lunedì peggioramento condizioni"

Da lunedì un netto peggioramento delle condizioni meteo

Gela. Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, informa la cittadinanza che, in base alle previsioni meteorologiche e ai bollettini di vigilanza, a partire da lunedì 19 gennaio è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con possibili forti piogge, raffiche di vento e mareggiate.



A scopo puramente precauzionale, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) e si invita tutta la popolazione, le aziende e i lavoratori ad adottare comportamenti responsabili e tempestivi per prevenire danni a persone e cose.



INVITO ALLA CITTADINANZA E ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Il Sindaco invita sin da oggi e per tutta la giornata di domani a:

• Mettere in sicurezza tutti i lavori all’aperto, in particolare:

• cantieri edili;

• ponteggi;

• impalcature;

• recinzioni provvisorie;

• teli, coperture, reti, pannelli e materiali sciolti.

• Verificare e rafforzare puntellamenti, reti e picchetti, eliminando o fissando adeguatamente qualsiasi elemento che potrebbe essere sollevato o spostato dal vento.



ATTENZIONE PARTICOLARE AGLI AGRICOLTORI



Si rivolge un invito specifico agli agricoltori, in particolare a:

• chi possiede serre, tunnel agricoli e strutture leggere;

• chi ha coperture in plastica o reti antigrandine;

• chi utilizza impianti e attrezzature esposte agli agenti atmosferici.



È fondamentale verificare la stabilità delle strutture, rinforzare gli ancoraggi e mettere in sicurezza i materiali, per evitare crolli, strappi o pericolosi distacchi.



LAVORI IN QUOTA , EDILI E METALMECCANICI



Il Sindaco richiama le imprese metalmeccaniche, edili e artigiane, nonché tutti coloro che stanno effettuando:

• lavori in quota;

• interventi su tetti, coperture, pali, tralicci, impianti;

• attività con l’uso di gru, piattaforme o mezzi di sollevamento,



a sospendere o rinviare le lavorazioni non urgenti e a garantire la totale messa in sicurezza dei siti di lavoro, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.



Lo stesso invito è rivolto a tutte le ditte e imprese che stanno svolgendo lavori per conto del Comune di Gela, affinché procedano immediatamente alla verifica e alla messa in sicurezza dei cantieri, assumendosi ogni responsabilità prevista dalla legge.



Il Sindaco sottolinea che la prevenzione è il primo strumento di tutela della vita umana e che piccole azioni preventive oggi possono evitare gravi conseguenze domani.



La situazione è costantemente monitorata dal Centro Operativo Comunale, attivo presso la sede di Via Ossidiana, in collaborazione con la Protezione Civile, la Polizia Municipale e tutti i soggetti coinvolti.



Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del comune di Gela.