Pozzallo accende l’estate con Osmani Garcia e Jay Santos

Due eventi di punta in Sicilia: alla regia, il manager Gianluca Russotti per GR Management che firma i live da ballare con tour estivi internazionali.

Pozzallo. L'estate musicale di Pozzallo si prepara a due appuntamenti dal profilo internazionale. Giovedì 31 luglio, Osmani Garcia arriva con la seconda e unica tappa siciliana dell'Europe Summer Tour. Il cantante cubano, noto per il brano “El Taxi” con Pitbull, porta sul palco piazza delle Rimembranze alle 23:00 un repertorio che ha girato il mondo. Attivo dalla fine degli anni ’90, Garcia ha collaborato con formazioni come Los Van Van e ha calcato palchi in Colombia e Stati Uniti, raccogliendo successi anche con “Flotando”.

Venerdì 8 agosto sarà la volta di Jay Santos, artista colombiano emerso nel 2013 con “Caliente”, brano che lo ha reso protagonista nelle classifiche europee. Dopo migliaia di esibizioni, torna in tour con “Todo El Mundo”, nuova produzione attesa dai fan della dance latina. Il suo live, sempre in piazza delle Rimembranze, promette una serata ritmata sulle hit che hanno definito il suo percorso, come “Noche de Estrellas” e “Dale Morena”.

Entrambi gli eventi sono organizzati dal manager Gianluca Russotti per GR Management, che conferma Pozzallo come tappa centrale nei tour estivi di musica urbana e latina.