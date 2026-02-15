Poule promozione, il Gela Basket bissa il successo dell’esordio e conquista la vetta solitaria

Ad impreziosire la vittoria ci pensa la sconfitta dell’Alfa Catania. Etnei mandati ko all’ultimo secondo da Ognjen Musikic, l’anno scorso in forza al Gela Basket, che ha regalato un sorriso alla sua ex squadra consegnandole la vetta solitaria del girone.

Gela. Il Gela Basket viola con autorevolezza il parquet della palestra del IV Circolo e si aggiudica anche la seconda sfida della poule promozione in seguito alla vittoria del passato weekend contro la Dierre Reggio Calabria. La vittima, stavolta, è la Virtus Trapani, sconfitta a domicilio per 61-81 dopo una prova di carattere da parte degli uomini di Bernardo, trascinati al successo dai 20 punti di Hajrovic, dai 14 di Provenzani e dai 12 di Gaspare Caiola. Significativo anche l’apporto sul rettangolo di gioco dell’ultimo arrivato Kovac, autore di 11 punti dopo i 3 messi a referto la scorsa settimana.

Ad impreziosire la vittoria del Gela Basket ci pensa la sconfitta dell’Alfa Catania sul campo della Nova Basket Capo d’Orlando. Etnei mandati ko dal canestro all’ultimo secondo di Ognjen Musikic, l’anno scorso in forza al club gelese, che ha regalato un sorriso alla sua ex squadra consegnandole la vetta solitaria del girone.