Porto, Zappietro: "Tardino attacca ruolo del sindaco, risponda a richiesta incontro"

Per la commissione mare, è imprescindibile un confronto con l'Autorità

Gela. Il presidente della commissione mare Alberto Zappietro, che domani sarà al tavolo permanente sul porto, sostiene la linea del sindaco Terenziano Di Stefano e spinge affinché l'Autorità portuale dia riscontri veri sull'iter. "In primis, ritengo che l’Autorità portuale dovrebbe rispondere con i fatti, non attraverso attacchi verso il sindaco. La commissione che ho l'onore di presiedere ha chiesto e ottenuto la costituzione di un tavolo permanente sulla questione porto, proprio per poter sbloccare la situazione di stallo che di conseguenza ferma lo sviluppo della nostra città. Il sindaco - dice Zappietro - ha chiesto formalmente un incontro all’Autorità portuale per avere aggiornamenti sulla progettazione. Per tutta risposta, il presidente Tardino, invece di entrare nel merito tecnico, ha di fatto posto in essere un attacco al ruolo del sindaco, denotando quindi mancato rispetto dei ruoli istituzionali e di conseguenza mancanza di professionalità". Per la commissione mare, è imprescindibile un confronto con l'Autorità. "Come commissione auspichiamo che l’incontro si svolga al più presto, con la volontà concreta di proseguire le attività potendo dare finalmente alla città il porto che manca da troppi anni. Concludiamo ribadendo la nostra disponibilità al dialogo istituzionale e al lavoro tecnico. Gela non ha bisogno di polemiche ma di fatti", conclude Zappietro.