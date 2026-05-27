Porto insabbiato, fissato monotematico: convocati anche Salvini e Tardino

Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore con delega Peppe Di Cristina, da mesi, cercano di avere un confronto istituzionale con l'Autorità, che gestisce i siti locali, ma è stato tutto vano

Gela. Tutti convocati in consiglio comunale per affrontare il tema infinito del porto rifugio insabbiato e a oggi senza i lavori del caso. Il presidente del civico consesso Paola Giudice ha indetto una seduta montematica, sulla vicenda porto, per il prossimo 8 giugno. Tra i destinatari della convocazione, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e il presidente dell'Autorità della Sicilia occidentale Annalisa Tardino, la quale al momento non ha dato mai riscontro a richieste, anche urgenti, di incontro avanzate dall'amministrazione comunale e dal tavolo permanente, composto pure dal comitato pro porto. La convocazione ufficiale è stata inoltrata alla presidenza della Regione e alla deputazione territoriale. Il montematico nasce dall'iniziativa della commissione mare, presieduta dal renziano Albero Zappietro. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore con delega Peppe Di Cristina, da mesi, cercano di avere un confronto istituzionale con l'Autorità, che gestisce i siti locali, ma è stato tutto vano: anzi, il presidente Tardino ha inoltrato una nota anche piuttosto dura in primis sul punto dei fondi delle compensazioni per gli interventi che il sindaco non ha escluso di poter ritirare dagli originari accordi.