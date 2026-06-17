Quotidiano di Gela

Inaugurata la nuova caserma della guardia di finanza

Le fiamme gialle, da oggi, avranno come punto di riferimento la struttura nell'area del complesso Eni

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2026 13:27
Inaugurata la nuova caserma della guardia di finanza - Il taglio del nastro
Il taglio del nastro
Gela
Attualità
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Gela. I massimi vertici delle forze dell'ordine e le istituzioni locali, questa mattina hanno presenziato al taglio del nastro della nuova caserma del comando della guardia di finanza. Le fiamme gialle, da oggi, avranno come punto di riferimento la struttura nell'area del complesso Eni. Proprio la multinazionale ha concesso l'immobile, che è stato riqualificato e adibito alle esigenze dei militari della guardia di finanza. Nella struttura, sono stati ricavati anche diciotto alloggi per i militari. Nel corso della cerimonia ufficiale, sono stati forniti ulteriori particolari e ci sono stati diversi interventi, compreso quello del presidente di raffineria Eni Luca Alburno. Il prefetto di Caltanissetta Licia Messina ha espresso la sua soddisfazione e proprio lei ha tagliato il nastro.

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