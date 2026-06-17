Gela, altro colpo di scena: spunta un nuovo gruppo esterno

Quando la trattativa con il gruppo Melfa sembrava in via di definizione ecco che Vittoria stoppa tutto: c'è un nuovo unico investitore molto conosciuto nel mondo del calcio.

Gela. La notizia e' iniziata a veicolare in tarda serata. E' stato lo stesso Toti Vittoria a informare il sindaco di aver ricevuto una nuova offerta per la rilevazione totale del Gela. Un unico investitore che sarebbe pronto a mettere sul piatto mezzo milione di euro per chiudere la partita. Il sindaco ha chiesto solo chiarezza e velocità. Delusione, sorpresa ed amarezza per il gruppo capeggiato da Maurizio Melfa. Nelle ultime ore si stava lavorando per programmare il pagamento degli stipendi arretrati ed il cambio di Cda. Ed invece Vittoria ha nuovamente cambiato le carte in tavola. Chi e' il misterioso imprenditore ? Rumors parlano di un personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio che ha conoscenze e agganci in tutta Italia. Incredibile come malgrado la situazione debitoria il Gela susciti così tanto interesse. Il tempo stringe ed e' arrivato il momento di concretizzare. Il gruppo Melfa sembrava in dirittura d'arrivo. Sembrava.... Ora tutto torna in discussione.