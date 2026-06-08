Porto, FI: "Riparta dialogo tra amministrazione e Autorità, revoca accordo sarebbe una sconfitta"

Forza Italia lancia la richiesta di una ripresa dei rapporti tra amministrazione comunale e Autorità portuale. Il centrodestra consiliare d'opposizione non ha partecipato al voto finale sull'atto di indirizzo

Gela. Riallacciare i rapporti istituzionali tra l'amministrazione comunale e l'Autorità portuale della Sicilia occidentale, nel tentativo di non vanificare l'accordo per i lavori nel porto rifugio, che non fa progressi ormai da anni. Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta, che ha assistito al lungo monotematico consiliare di oggi, ritiene che la revoca dell'accordo, indicato nell'atto finale varato dal civico consesso, qualora dall'Autorità portuale non dovessero arrivare riscontri nell'immediato, sia “una sconfitta”. “Si riprenda con urgenza un confronto costruttivo e responsabile sui lavori del porto rifugio, nell’interesse esclusivo della città e del suo sviluppo. Gela attende da troppi anni di poter contare su un porto pienamente funzionale. Per questa ragione riteniamo fondamentale che l’amministrazione comunale e l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, rappresentata dall’onorevole Tardino, tornino a dialogare in modo proficuo per dare concreta attuazione al protocollo già sottoscritto, che prevede un impegno finanziario di circa 4 milioni di euro. La possibile revoca dell’accordo rappresenterebbe una sconfitta per tutti: per le istituzioni, per gli operatori economici e soprattutto per i cittadini gelesi, che da anni attendono risposte e interventi concreti su un’infrastruttura strategica per il territorio. È il momento di mettere da parte le polemiche e le contrapposizioni. Con senso di responsabilità, occorre riprendere il percorso avviato, valorizzando il dialogo istituzionale e individuando le soluzioni necessarie per consegnare finalmente alla città un porto fruibile, moderno ed efficiente. Lo sviluppo turistico ed economico della città passa anche, e soprattutto, dalla piena operatività del porto rifugio. Per questo motivo, Forza Italia auspica che tutte le parti coinvolte compiano ogni sforzo necessario per preservare gli impegni assunti e trasformare un progetto atteso da anni in una concreta opportunità di crescita per l’intera comunità”, spiega Cirignotta.